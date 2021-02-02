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• 02 Şubat 2021 - 09:57 • Son Güncelleme:

Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından açıkladı

Okullar ne zaman açılacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrenciler 22 Ocak'ta dijital karne heyecanı yaşamıştı. Nisan ara tatilinin de eklenmesi ile 15 Şubat'da açılacağı duyurulan okullarda yüz yüze eğitime hangi tarihte geçileceği öğrenci ve veliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan okullarda yüz yüze eğitime başlanılacak olan tarihi açıkladı.

• 02 Şubat 2021 - 09:57 • Son Güncelleme:
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Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu son günlerin en merak edilen konuları arasında yer almaya devam ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında binlerce öğrenci ilk dönemi pandemi nedeniyle uzaktan eğitim üzerinden tamamladı. Öğretmenler ve öğrenciler okulların yeniden ne zaman açılacağı ve yüz yüze eğitime ne zaman başlanacağı yönünde araştırmalarına devam ederken dün gerçekleştirilen yılın ikinci kabine toplantısınının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

2OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzaktan eğitim-öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim-öğretime yeniden ara verilebilecek. 8. ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitim-öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz.

3YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLADI/SONA ERECEK

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLADI/SONA ERECEK?

22 Ocak tarihinde sona eren 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından 25 Ocak tarihinde binlerce öğrenci tatile başladı. Bu yıl Nisan ayında gerçekleştirilmesi beklenen 1 haftalık ara tatilin de 15 tatile eklenmesi ile öğrenciler 21 gün sürecek olan tatilin tadını çıkarmaya devam edecek. Öğrenciler için yarıyıl tatili 14 Şubat'da sona erecek.  

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8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarında ki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalar da yürütülecek. Yine vakaların belirli bir sayının altına düşmesiyle birlikte esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz. Bu vesileyle belediyelerden ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerinden İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının uygulanması hususunda hassasiyet göstermelerini beklediğimizi belirtmek istiyorum."

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