milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 18:11 • Son Güncelleme:
Öldürmek bile yetmedi! Ülke bu caniyi konuşuyor
Rusya, karısını korkunç bir şekilde öldürdükten sonra hapse mahkum olan soğuk kanlı bir katilin hikayesini konuşuyor. Kıskançlık krizine girdikten sonra karısına yaptıklarıyla kan donduran cani kocanın tüyler ürpertici ifadesi ve salıverilecek olması ülkeyi ayağa kaldırdı. Kurbanın annesinin mahkemede söyledikleri ise, yaşanılan acının boyutunu gözler önüne serdi.
milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 18:11 • Son Güncelleme:
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