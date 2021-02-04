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milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 18:11 • Son Güncelleme:

Öldürmek bile yetmedi! Ülke bu caniyi konuşuyor

Rusya, karısını korkunç bir şekilde öldürdükten sonra hapse mahkum olan soğuk kanlı bir katilin hikayesini konuşuyor. Kıskançlık krizine girdikten sonra karısına yaptıklarıyla kan donduran cani kocanın tüyler ürpertici ifadesi ve salıverilecek olması ülkeyi ayağa kaldırdı. Kurbanın annesinin mahkemede söyledikleri ise, yaşanılan acının boyutunu gözler önüne serdi.

milliyet.com.tr
• 04 Şubat 2021 - 18:11 • Son Güncelleme:
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Rusya'da tüm gözler, kan dondurucu olaylar zincirinin sonucunda mahkemenin vereceği karara kilitlenmişti.

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23 Ağustos 2013 tarihinde kaybolan Rus manken Yulia Loshagina, yaklaşık 15 gün sonra Ural dağları'nda öldürülmüş olarak bulundu.

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Ünlü mankenin boynu kırıldıktan sonra yakıldığı açıklandı. Günlerce süren aramalardan sonra bir çoban tarafından cesedi bulunan 28 yaşındaki modelin kocası tarafından öldürüldüğü bildirildi.

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Kadının kocası olan fotoğrafçı Dmitry Loshagin, cinayetten tutuklandı.

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Rus kenti Yekaterinburg'daki ormanda çırılçıplak halde bulunan Yulia Loshagina, ülkenin tanınmış mankenlerinden birisiydi. Pek çok dergiye kapak olan Loshagina, evinde verdiği bir partiden sonra ortadan kayboldu.

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Tatil için gittiği Hindistan'da fotoğrafçı Dmitry Loshagin ile tanışan Yulia Loshagina, kısa bir birliktelikten sonra gösterişli bir düğünle evlendi.

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Polis yetkilileri öldürülen mankenin vücudundan aldıkları örneklerde HIV virüsüne rastladı.

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Karısının kendisini aldattığı adamdan AIDS kaptığına ve aynı zamanda kendisine de bulaştırdığına inanan fotoğrafçı Dmitry Loshagin, bu nedenle karısını öldürdü.

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İlk duruşmada beraat eden Loshagin suçunu asla kabul etmediği halde ikinci duruşmada 10 yıl hapse mahkum edildi. Her iki duruşmadaki kanıtlar Yulia'nın ölümünden bir saat önce 'şiddetli bir şekilde tecavüze uğradığını' gösteriyor.

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Rus dedektifler, Loshagin'in, görüştüğünden şüphelendiği bir adamın ismini kendilerine vermesine rağmen Yulia'nın gizli bir erkek arkadaşı olduğu iddialarını reddetti.

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Mahkeme, hüküm giymiş katilin 3yıl erken serbest bırakılabileceğine karar verdi ancak savcılar Yulia'nın ailesini destekledi ve kararı bozdu.

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Kurbanın annesi Svetlana Ryabova'nın hakime sarf ettiği şu sözler Loshagin'in serbest bırakılmasını engelledi: "Sayın Yargıç, çocuklarınızı gömmekten daha kötü bir şey yoktur.

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Nasıl yaşadıklarını, Loshagin'in ona nasıl davrandığını hatırlıyorum. O korkunç bir insan. Böyle bir suçu bir daha işlemeyeceğine dair hiçbir garanti yok."

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Savcı, hüküm giymiş katilin erken tahliyesi için "hiçbir gerekçe" olmadığı konusunda hemfikirdi. Loshagin daha önce mahkemede, kendisini hapishanede değiştirmesi ve düzeltmesi gerektiği fikrini reddetmişti:

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"Neden kendimi geliştirmem gerekiyor ki? Buna ihtiyacım yok, ben gayet iyiyim."Loshagin'in avukatı, karısının ailesine maddi tazminat ödediğini ve annesinin evinde yaşaması için serbest bırakılmasının güvenli olduğunu söyledi.

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Kocasının ellerini baltayla kesmesinin ardından kadın hakları savunucusu olan Rita Grachyova, Logashin'in en az 20 yıl hapiste kalması gerektiğini söyledi.

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Grachyova, Rusya'daki aile içi şiddet davalarında 'yumuşak' cezaları ve erken tahliyeleri kınadı.

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