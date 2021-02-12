• 12 Şubat 2021 - 11:53 • Son Güncelleme:
Ölümsüz aşkın kenti Verona
Verona, İtalya'nın önemli tarihi rotalarından biri olmasının yanı sıra popüler kültüre de mâl olmuş bir şehir. William Shakespeare'in asırlardır en sevilen tiyatro oyunlarından biri olan Romeo ve Julieti'in hikâyesi yine bu görkemli Ortaçağ kenti Verona'da geçmekte. Hâl böyle olunca Verona zaman içerisinde çiftler için de özel bir tatil ve balayı rotası haline geldi. Ölümsüz bir aşka tanıklık eden Verona, günümüzde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor. Roma dönemi ve Ortaçağ'dan kalma yapılarıyla dikkat çeken Verona'ya yakından bakalım.
• 12 Şubat 2021 - 11:53 • Son Güncelleme:
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Verona, İtalya'nın kuzeydoğusundaki Veneto bölgesinde yer alan yedi ilden biridir. Kuzeydoğu İtalya'nın en önemli turizm merkezi olma özelliği de taşıyan Verona her yıl yüzbinlerce turisti ağırlamakta. Kültürel, mimarî ve tarihi eserlerin yanı sıra yaz aylarında düzenlenen açık hava festivalleri, Verona'yı oldukça cazip bir tatil rotası haline getirmekte.
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Alplerde doğan Adige Nehri, Verona'yı ikiye ayırmaktadır. Geçmişte sık sık taşkınların meydana geldiği Adige Nehri, sel felaketlerine ve binlerce insanın da ölümüne neden olmuştu. Tabii bunun en önemli nedeni de nehir yatağının değişimini öngörülemeyip Adige etrafına inşa edilen yapıların fazlalığıydı.
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1956 yılında inşa edilen Mori-Torbole Tüneli ile birlikte asırlardır Veronalıların en büyük sorunu haline gelen nehir taşkınları da son buldu. Bu tarihten itibaren Verona'da geçmişte yaşanan büyük sel felaketlerinin benzerleri gerçekleşmemiştir. Günümüzde Adige Nehri kıyıları aşıkların ve özellikle de balayı için Verona'ya gelen turistlerin en önemli yürüyüş güzergâhlarından biridir.
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Verona'nın kalbinin attığı Piazza delle Erbe, restoranları ve kafeleriyle turistlerin en uğrak rotalarından biri konumundadır. Tipik bir Avrupa kenti meydanı görünümüne sahip Piazza delle Erbe, çok sütunlu yapıları, yönetim binaları ve turistlerin dinlenme mekânı kafeleriyle Verona'nın en canlı noktası olma özelliği taşıyor.
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Adige Nehri üzerinde yer alan kentin bir diğer önemli tarihi yapısı da Pietra köprüsüdür. Kemerli yapısıyla dikkat çeken köprü, Romalılar döneminde inşa edilmiştir. Asırlardır ayakta olan bu tarihi yapı, Verona'nın simgelerinden biri konumundadır. Burası aynı zamanda turistlerin en çok fotoğraf çektirdikleri yerlerden de biridir.
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Gelelim turistlerin en çok fotoğraf çektirdikleri yere. Tahmin etmesi zor olmasa gerek. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Verona, bunu en çok da Romeo ve Juliet'in aşkına borçlu. Rome ve Juliet'in ölümsüz aşkının peşinden koşan binlerce yeni evli çift, her yıl balayı için Verona'yı ziyaret ediyor. Şehre gelen çiftlerin ilk ziyaret edip en çok fotoğraf çektirdikleri yer de Juliet'in Evi'nin balkonu. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında bölgeye gerçekleştirilen turlar sayesinde burası, dikkat çekici bir insan kalabalığına ev sahipliği yapmakta.
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