Ölümsüz aşkın kenti Verona

1956 yılında inşa edilen Mori-Torbole Tüneli ile birlikte asırlardır Veronalıların en büyük sorunu haline gelen nehir taşkınları da son buldu. Bu tarihten itibaren Verona'da geçmişte yaşanan büyük sel felaketlerinin benzerleri gerçekleşmemiştir. Günümüzde Adige Nehri kıyıları aşıkların ve özellikle de balayı için Verona'ya gelen turistlerin en önemli yürüyüş güzergâhlarından biridir.