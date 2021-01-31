• 31 Ocak 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:
On binlerce kişiden isim ve soyadı kararı! Değişti...
Gelen son dakika haberine göre; mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda 260 bin 157 kişi soyadını, 124 bin 32 kişi ise ismini düzeltti. İşte uygulama kapsamında en çok düzeltilen isimler ve soyadları...
• 31 Ocak 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanıyan düzenlemenin uygulama sonuçlarını açıkladı
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İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi;Yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanıyan düzenleme vatandaşlardan ilgili görmeye devam ediyor. Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 260 bin 157 kişi soyadını, 124 bin 32 kişi ise ismini düzeltti.
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5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda 2017 yılında yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanınmıştı. 2019 yılında Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.
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260.157 KİŞİ SOYADINI, 124.032 KİŞİ İSE İSMİNİ DÜZELTTİ
Belirtilen gerekçeklerle ad ve soy adı kaynaklı sıkıtı yaşayan ve değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından düzenleme yoğun ilgili gördü. Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 260.157 kişi soyadını, 124.032 kişi ise ismini düzeltti “Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman vb.” soyadları ile “Rabiye, Hava, Esme, Yunis, Ümüt, Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet vb” isimler mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından değiştirildi.
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AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİNDE İLK SIRAYI İSTANBUL ALDI
En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan ilimiz “İstanbul” oldu. Bugüne kadar 19.271 ad ve 45.332 soyadı değişikliği yapıldı. İstanbul’u takiben; 7.001 adet ile “Ankara”, 4.254 adet ile “İzmir”, 3.361 adet ile “Diyarbakır”, 3.154 adet ile “Antalya”, 3.013 adet ile “Adana”, 2.940 adet ile “Bursa”, 2.633 adet ile “Şanlıurfa”, 2.628 adet ile “Konya” en çok ad düzeltmesi yapılan iller olarak sıralandı.
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