DHA
• 15 Şubat 2021 - 20:34 • Son Güncelleme:
Ortaya çıktı! 4 bin yıllık tarihi talan etmişler
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Yalıkavak Mahallesi Muhtarı Ali Çınar, dün gelen bir ihbar üzerine gittiği Sandıma Dağı'ndaki 4 bin yıllık kaya mezarlarının matkap ve kazmalarla talan edildiğini belirledi. Tarihi alandaki talanı cep telefonu ile fotoğraflayan Çınar, durumu jandarmaya ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne bildirdi.
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Matkap ile mezarları delip başka mezar odaları var mı diye bakmışlar. Amaçlarına ulaşıp, ulaşmadıklarını artık Allah biliyor. Biz tespitlerimizi yaptık Emniyet güçlerine haber verdik. Araştırmaları ve incelemeler sonrasında olup, biten ortaya çıkacak" dedi.
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