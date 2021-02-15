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DHA
• 15 Şubat 2021 - 20:34 • Son Güncelleme:

Ortaya çıktı! 4 bin yıllık tarihi talan etmişler

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Sandıma Dağı'nda bulunan 4 bin yıllık kaya mezarlarının dün matkap ve kazmalarla talan edildiği ortaya çıktı.

DHA
• 15 Şubat 2021 - 20:34 • Son Güncelleme:
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Yalıkavak Mahallesi Muhtarı Ali Çınar, dün gelen bir ihbar üzerine gittiği Sandıma Dağı'ndaki 4 bin yıllık kaya mezarlarının matkap ve kazmalarla talan edildiğini belirledi. Tarihi alandaki talanı cep telefonu ile fotoğraflayan Çınar, durumu jandarmaya ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne bildirdi.

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Çınar, "Burası 600 yıllık Osmanlı ve Türkmen köyü olarak bilinen Yalıkavak'ın ilk yerleşim yeri. Osmanlı eserlerinin yanı sıra bölgede çok sayıda koruma altında olan 4-5 bin yıllık kaya mezarları da var.

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Defineciler, 4-5 metrekare büyüklüğündeki bir mezar odasının etrafından bulunan kaya mezarlarında kazma kürek, matkap ve hiltilerle arama ve talan yapmışlar.

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Matkap ile mezarları delip başka mezar odaları var mı diye bakmışlar. Amaçlarına ulaşıp, ulaşmadıklarını artık Allah biliyor. Biz tespitlerimizi yaptık Emniyet güçlerine haber verdik. Araştırmaları ve incelemeler sonrasında olup, biten ortaya çıkacak" dedi.

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Bodrum'da geçen hafta da 3 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip Pedasa Antik Kenti'ndeki lahit talan edilmişti.

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