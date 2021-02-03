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• 03 Şubat 2021 - 10:32 • Son Güncelleme:

ÖSYM YKS başvuru tarihlerini açıkladı! 2021 YKS başvuruları ne zaman alınacak?

YKS başvuruları ne zaman başlayacak sorusu binlerce öğrenci tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan sınav takviminin ardından başvuruların alınacağı tarihler de netleşmişti. 2021 yılında sınava katılım sağlayacak olan binlerce öğrenci YKS 2021 sınavı ne zaman başvurular hangi tarihte alınacak sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte YKS başvurularının alınacağı tarihler...

• 03 Şubat 2021 - 10:32 • Son Güncelleme:
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YKS başvuruları ne zaman alınacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren 2021 YKS sınavının bu yıl içerisinde gerçekleştirileceği tarih ve başvuruların alınacağı zaman dilimleri ÖSYM tarafından açıklandı. Hayalini kurdukları Üniversitede eğitim almak isteyen binlerce öğrenci bu yıl da YKS sınavında ter dökecek. Peki YKS başvuruları ÖSYM tarafından ne zaman alınacak?

2YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2021 YKS başvuruları 4 Şubat tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınmaya başlayacak. Başvurular 2 Mart tarihine kadar sürecek. Adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden başvuru işlemlerini kolaylıkla halledebilecek

3YKS SINAV TARİHLERİ...

YKS SINAV TARİHLERİ...

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek

4YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavları belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirilirse sonuçlar 4 Ağustos tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak

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