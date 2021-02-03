• 03 Şubat 2021 - 10:32 • Son Güncelleme:
ÖSYM YKS başvuru tarihlerini açıkladı! 2021 YKS başvuruları ne zaman alınacak?
YKS başvuruları ne zaman başlayacak sorusu binlerce öğrenci tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan sınav takviminin ardından başvuruların alınacağı tarihler de netleşmişti. 2021 yılında sınava katılım sağlayacak olan binlerce öğrenci YKS 2021 sınavı ne zaman başvurular hangi tarihte alınacak sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte YKS başvurularının alınacağı tarihler...
• 03 Şubat 2021 - 10:32 • Son Güncelleme:
1
YKS başvuruları ne zaman alınacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren 2021 YKS sınavının bu yıl içerisinde gerçekleştirileceği tarih ve başvuruların alınacağı zaman dilimleri ÖSYM tarafından açıklandı. Hayalini kurdukları Üniversitede eğitim almak isteyen binlerce öğrenci bu yıl da YKS sınavında ter dökecek. Peki YKS başvuruları ÖSYM tarafından ne zaman alınacak?
3