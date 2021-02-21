AA
• 21 Şubat 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:
Pandemiden etkilenen turist rehberleri eski günlerini özlüyor
Nevşehir Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Çıtak: "Önceki yıllarda olduğu gibi mesleğimizi icra edemediğimiz için geçmişe özlem duyuyoruz. İnşallah bu salgın bir an önce biter ve kaldığımız yerden devam edebiliriz" dedi.
AA
• 21 Şubat 2021 - 11:46 • Son Güncelleme:
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilediği turizm sektöründe yerli ve yabancı konuklara hizmet sunan Kapadokya'daki profesyonel turist rehberleri, geçmiş yıllardaki yoğun tempolu günlerin özlemini duyuyor.
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Nevşehir Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Çıtak, AA muhabirine, bir yıl öncesine kadar haftanın tüm günleri yeterli dinlenme imkanı bile bulamadan çalışırken, salgın nedeniyle aylarca turist grubu gezdiremedikleri bir dönemi yaşadıklarını belirtti.
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Zor bir süreç yaşandığını ifade eden Çıtak, "Diğer ülkelerden gelen uçaklar iptal edilince yabancı turistlerin ülkemize gelişi mümkün olmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi mesleğimizi icra edemediğimiz için geçmişe özlem duyuyoruz. İnşallah bu salgın bir an önce biter ve kaldığımız yerden devam edebiliriz." dedi.
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"Önceki yıllarda Anadolu turları yapıyordum. Yüksek derecede performans istiyordu ve günlük 400-500 kilometre yol gidiyordum. Turistlerin sürekli yanlarında olan, bölgeyi anlatan kişiydik ama üç dört ay hiç turumun olmadığı döneme girdik. Sabah erken uyanmayı özlüyorum. Yapacağımız işleri bir gün önceden tasarlayıp onun heyecanı ile yatardık. Kalktığımızda da bugün mesela 'Efes'i anlatacağım, şurada yemek yiyeceğiz' gibi planlamalar yapardım.
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