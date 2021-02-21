Pandemiden etkilenen turist rehberleri eski günlerini özlüyor

"Önceki yıllarda Anadolu turları yapıyordum. Yüksek derecede performans istiyordu ve günlük 400-500 kilometre yol gidiyordum. Turistlerin sürekli yanlarında olan, bölgeyi anlatan kişiydik ama üç dört ay hiç turumun olmadığı döneme girdik. Sabah erken uyanmayı özlüyorum. Yapacağımız işleri bir gün önceden tasarlayıp onun heyecanı ile yatardık. Kalktığımızda da bugün mesela 'Efes'i anlatacağım, şurada yemek yiyeceğiz' gibi planlamalar yapardım.