İHA
• 24 Ocak 2021 - 15:48 • Son Güncelleme:
Piyasa değeri milyonları buluyor! Çürümeye terk edildi
Eskişehir’de çekme belgeli, trafikten menedilen, haczedilen ve çeşitli sebeplerden dolayı bırakılan 4 bin araç Yediemin Otoparkı’nda adeta çürümeye terk edildi.
İHA
• 24 Ocak 2021 - 15:48 • Son Güncelleme:
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Eskişehir’de bulunan Kentaş Yediemin Otoparkı bin 700’ü motosiklet, 2 bin 300’ü otomobil ve kamyonet sınıfı olmak üzere toplamda 4 bin tane araca ev sahipliği yapıyor. Bazı araçlar ise 12 yıldır hizmet veren otoparkın açılışından bu yana otoparkta duruyor.
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