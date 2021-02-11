HaberlerGündem Haberleri Polis Akademisi tarafından POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı? Başvuru merkezleri ve tarihleri ne zaman açıklanacak?
• 11 Şubat 2021 - 09:49 • Son Güncelleme:
Polis Akademisi tarafından POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı? Başvuru merkezleri ve tarihleri ne zaman açıklanacak?
POMEMön sağlık kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Kontrollere 5 gün kala binlerce kişi "POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı?" sorularına cevap arıyor. Peki açıklama geldi mi?
• 11 Şubat 2021 - 09:49 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL
POMEM için başvurular alındı, sıra geldi ön sağlık kontrollerine... Polis Akademisin'den yapılan açıklamada "27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır." denildi. 5 gün kala sıklıkla "POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı?" sorusu yöneltiliyor.
2
POMEM ÖN SAĞLIK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü merkezleri ve tarihleri hala açıklanmış değil. Merkez ve tarihlerin bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.