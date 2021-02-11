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• 11 Şubat 2021 - 09:49 • Son Güncelleme:

Polis Akademisi tarafından POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı? Başvuru merkezleri ve tarihleri ne zaman açıklanacak?

POMEM ön sağlık kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Kontrollere 5 gün kala binlerce kişi "POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı?" sorularına cevap arıyor. Peki açıklama geldi mi?

• 11 Şubat 2021 - 09:49 • Son Güncelleme:
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POMEM için başvurular alındı, sıra geldi ön sağlık kontrollerine... Polis Akademisin'den yapılan açıklamada "27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacaktır." denildi. 5 gün kala sıklıkla "POMEM ön sağlık yerleri açıklandı mı?" sorusu yöneltiliyor.

2POMEM ÖN SAĞLIK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

POMEM ÖN SAĞLIK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü merkezleri ve tarihleri hala açıklanmış değil. Merkez ve tarihlerin bugün ya da yarın açıklanması bekleniyor.

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