Ramazan Ayı hangi tarihte başlıyor, 2021 imsakiye saatleri kaç? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor?

RAMAZAN 2021 İMSAKİYE SAATLERİ BELLİ OLDU MU? İFTAR - SAHUR 2021 SAATLERİ Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan 2021 imsakiye saatlerini henüz yayımlamadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında ve 2021 iftar ve sahur saatleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.