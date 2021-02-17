• 17 Şubat 2021 - 09:56 • Son Güncelleme:
Ramazan Ayı hangi tarihte başlıyor, 2021 imsakiye saatleri kaç? Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor?
2021 Yılının Ramazan Ayı'na kısa bir süre kaldı. Milyonlarca Müslüman vatandaş ise Ramazan ayı ne zaman başlıyor aramasına geçti. Her yıl değişen sahur ve iftar saatleri bu yıl herkesi meraklandırıyor. Peki 2021 İmsakiye saatleri belli oldu mu? Ramazan ayına dair tüm bilgileri edinen vatandaşlar ardından bayram arayışına geçiyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor? İşte Ramazan 2021 hakkında bilinmesi gerekenler...
• 17 Şubat 2021 - 09:56 • Son Güncelleme:
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da manevi değeri en yüksek olan Ramazan ayına kavuşmanın heyecanıyla yaşıyoruz. Milyonlarca Müslüman farz olan orucu Ramazan ayında gerçekleştiriyor. Böylelikle her kesimden insanın hissettiği duyguları herkes aynı anda yaşayabiliyor. Bu duygular ise şüphesiz şükretmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Peki bu yıl Ramazan 2021 ne zaman başlıyor, Ramazan 2021 imsakiye saatleri belli oldu mu? Bu yıl saat kaçta sahur yapılacak, saat kaçta iftar yapılacak?
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