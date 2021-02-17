AA
• 17 Şubat 2021 - 02:13 • Son Güncelleme:
Rap sanatçısı hapse atıldı, İspanya karıştı
İspanya'da Twitter hesabından attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet ailesine hakaret suçlarından 9 ay hapis cezası alan rap sanatçısı Pablo Hasel, bir grup öğrenciyle birlikte kendisini kapattığı Lleida Üniversitesi rektörlük binasından polis zoruyla alınıp cezaevine götürüldü.
AA
• 17 Şubat 2021 - 02:13 • Son Güncelleme:
1
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve 12 Şubat'ta cezaevine girmesi gereken Hasel, mahkemenin kararına uymayacağını açıklayıp, bir grup üniversite öğrencisi ile birlikte dün akşam kendisini, Katalonya'daki Lleida Üniversitesi rektörlük binasındaki üçüncü kata kapatmıştı.
3