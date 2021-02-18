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• 18 Şubat 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:

Regaip Kandili mesajları 2021, dualı, resimli kısa ve özlü sözler: 18 Şubat en güzel, ayetli, Regaip Kandili mesajı ile kutlama sözleri...

Regaip Kandili mesajları bugün araştırılıyor. 18 Şubat 2021 tarihinde yılın ilk kandili olan Regaip Kandili idrak ediliyor. İslam dünyası özel olan Regaip Kandili gününe gelinmesiyle beraber Müslüman dünyasının kandilini kutlamak isteyenler ise en güzel kandil mesajlarını merak ediliyor. İşte 2021 en güzel, yeni, resimli, uzun, ve dualı Regaip Kandil mesajları ve sözleri...

• 18 Şubat 2021 - 09:36 • Son Güncelleme:
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Regaip Kandili mesajları günün araştırılan konuları arasında yer alıyor. Üç aylar içerisinde yer alan Regaip Kandili'nde eller semaya yükselecek dualar edilecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Bu anlamı günü kutlamak isteyenler ise en güzel, anlamı ve yeni Regaip Kandili mesajları araştırıyorlar. Haberde Regaip Kandili mesajlarını derledik. İşte dualı, resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri 2021...

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Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!

3

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

4

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun

5

Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...

6

Yüce Allah mübarek Regaip kandili hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Hayırlı Kandiller…
Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!
İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği; mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere... Kandiliniz Mübarek Olsun.

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