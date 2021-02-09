• 09 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
Rusça Sözler: Rusça Dilinde Söylenmiş Güzel, Etkileyici Ve Duygusal Aşk Sözleri (Türkçe Anlamları İle)
Türkiye'nin komşu ülkelerinden biri olarak çıkan Rusya, aynı zamanda tarihi açıdan da pek çok ortak yönler taşır. Bu sebepten dolayı Rusça hazırlanmış olan derin ve anlamlı sözler, Türkiye'de de oldukça fazla ilgi görmekte ve değerlendirilmektedir. Özellikle eski yıllardan bu yana önemli yazarlar kazandıran Rusça, şiir ve kitaplar üzerinden en etkili sözleri sunmaktadır. İşte Rusça sözler: Rusça dilinde söylenmiş güzel, etkileyici ve duygusal aşk sözleri (Türkçe anlamları ile) sizlerle.
• 09 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
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Hem tarihi açıdan hem de yaşanmışlıklar konusunda Türkiye ve Rusya önemli benzerlikler gösterir. Bu doğrultuda yakın topraklara sahip olan iki ülke arasındaki etkili sözler de karşılıklı beğenilir. Özellikle dünya tarihine adını yazdırmış çok önemli Rus yazarlar ve şairlerin sözleri, günümüzde pek çok insan tarafından kullanılıyor. Rusça dili üzerinden elde edilen etkileyici ve duygusal aşk sözlerini, amaca göre birçok farklı yerde kullanabilirsiniz. Üstelik bunu ister Türkçe çevrilmiş olarak değerlendirebilir; dilerseniz hem Türkçe hem de Rusça olarak kullanabilirsiniz. Başta sosyal medya platformları olmak üzere birçok farklı alanda kullanabileceğiniz en özel Rusça sözler sizleri bekliyor.
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“Как бы ни жил челове́к, ему́ всё равно́ тре́буется семья́. Семью́ не заме́нишь ни деньга́ми, ни карье́рой, ни друзья́ми. Семья́ — как элеме́нт па́зла: найдёшь недостаю́щий кусо́чек, и карти́нка жи́зни сло́жится.”“Bir insan nasıl yaşarsa yaşasın yine de bir aileye ihtiyacı vardır. Aile – ne para için, ne kariyer için, ne de arkadaşlar için değiştirilemez. Aile – bulmacanın bir parçası olarak: eksik parçayı bulmak ve resmi geliştirmek içindir. ”
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“ Я просыпаюсь каждое утро и говорю: “Спасибо!!!” этой жизни за то, что проснулась, за то, что у меня есть люди, ради которых мне стоит просыпаться. Доброе утро мир! Доброе утро дорогие друзья?”“ Her sabah uyanıp “Teşekkür ederim!” diyorum. bu hayatın nedeni, çünkü uyandım, çünkü onların uğruna uyanmam gereken insanlar var. Günaydın dünya! Günaydın sevgili dostlar!”
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“Не ну́жно спра́шивать о бу́дущем. Бу́дущее – как таи́нственный пода́рок для нас … Прожива́йте моме́нт сейча́с, не ну́жно беспоко́иться о бу́дущем. Про́сто позво́льте ему́ быть. Доверя́йте бу́дущему. У ва́шего бу́дущего есть своё вре́мя, не сопротивля́йтесь, не задава́йте ему́ вопро́сы. Сосредото́чьтесь на дыха́нии пря́мо сейча́с, позволя́я есте́ственному проце́ссу продолжа́ть свою́ приро́ду. ”“Gelecek hakkında soru sormaya gerek yok. Gelecek – bizler için gizemli bir hediye gibi … Sadece anı yaşa, gelecek hakkında kaygıya gerek yok. Sadece ona izin ver. Geleceğe güven. Geleceğin kendi zamanı var, sadece karşı koyma, direnme, ona sorular sorma. Nefesini yaşadığın şu ana odakla ve bırak süreç kendi doğasında akışına devam etsin. ”
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