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    • 09 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:

    Rusça Sözler: Rusça Dilinde Söylenmiş Güzel, Etkileyici Ve Duygusal Aşk Sözleri (Türkçe Anlamları İle)

    Türkiye'nin komşu ülkelerinden biri olarak çıkan Rusya, aynı zamanda tarihi açıdan da pek çok ortak yönler taşır. Bu sebepten dolayı Rusça hazırlanmış olan derin ve anlamlı sözler, Türkiye'de de oldukça fazla ilgi görmekte ve değerlendirilmektedir. Özellikle eski yıllardan bu yana önemli yazarlar kazandıran Rusça, şiir ve kitaplar üzerinden en etkili sözleri sunmaktadır. İşte Rusça sözler: Rusça dilinde söylenmiş güzel, etkileyici ve duygusal aşk sözleri (Türkçe anlamları ile) sizlerle.

    • 09 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
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    Hem tarihi açıdan hem de yaşanmışlıklar konusunda Türkiye ve Rusya önemli benzerlikler gösterir. Bu doğrultuda yakın topraklara sahip olan iki ülke arasındaki etkili sözler de karşılıklı beğenilir. Özellikle dünya tarihine adını yazdırmış çok önemli Rus yazarlar ve şairlerin sözleri, günümüzde pek çok insan tarafından kullanılıyor. Rusça dili üzerinden elde edilen etkileyici ve duygusal aşk sözlerini, amaca göre birçok farklı yerde kullanabilirsiniz. Üstelik bunu ister Türkçe çevrilmiş olarak değerlendirebilir; dilerseniz hem Türkçe hem de Rusça olarak kullanabilirsiniz. Başta sosyal medya platformları olmak üzere birçok farklı alanda kullanabileceğiniz en özel Rusça sözler sizleri bekliyor.

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    “Бриллиант упавший в грязь, всё равно остаётся бриллиантом. А пыль,поднявшаяся до небес, так и остаётся пылью… ”“Çamura düşen bir elmas hala bir elmas olarak kalır. Ve gökyüzüne kadar yükselen toz ise, toz olarak kalır … ”

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    “Сча́стье не в тех же́нщинах, с кото́рыми хо́чется спать, а в тех, с кото́рыми хо́чется просыпа́ться… ”“Mutluluk, uyumak istediğiniz kadınlarda değil, uyanmak istediğiniz kişilerde. ”

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    “Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами. ”“Depresyon ve düşük özgüven tanısı koymadan önce, salaklarla çevrili olmadığınızdan emin olun. ”

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    “Верность является тяжелым бременем. Не каждый человек может нести его. ”“Vefa, çok ağır yüktür. Her insan taşıyamaz. ”

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    “Первый язык, который должен выучить человек, это то, что он единственный, кто собирается учиться. сладкий язык. ”“İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil; tatlı dildir. ”

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    “Я как черный человек, которого бросила радуга. ”“Gökkuşağı tarafından dışlanmış siyah gibiyim. ”

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    “Он мне не нравился, так что это так и закончилось. ”“Ben onu, sonu böyle bitsin diye sevmemiştim. ”

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    “Я бы сошёл с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово остается за Богом. ”“Eğer son sözün Tanrı’nın olduğunu bilmeseydim, bu dünyanın adaletsizlikleriyle çıldırabilirdim. ”

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    “Цени человека, который дал второй шанс. ”İkinci şansı veren kişiyi takdir edin

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    “Это значит, что его любовь настолько сильна и важна, что в сердце хватит сил дать новую попытку. ”Bu, sevgisinin ne kadar güçlü ve önemli olduğu anlamına gelir; yüreğinde yeni bir girişim yapmak için yeterli güç var. ”

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    “Хочешь продолжения – не рассказывай никому о начале. Восточная мудрость.”“Devam etmek istiyorsanız – kimseye başlangıçtan bahsetmeyin. Doğu bilgeliği.”

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    “Как бы ни жил челове́к, ему́ всё равно́ тре́буется семья́. Семью́ не заме́нишь ни деньга́ми, ни карье́рой, ни друзья́ми. Семья́ — как элеме́нт па́зла: найдёшь недостаю́щий кусо́чек, и карти́нка жи́зни сло́жится.”“Bir insan nasıl yaşarsa yaşasın yine de bir aileye ihtiyacı vardır. Aile – ne para için, ne kariyer için, ne de arkadaşlar için değiştirilemez. Aile – bulmacanın bir parçası olarak: eksik parçayı bulmak ve resmi geliştirmek içindir. ”

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    “Неважно — сколько у тебя друзей. Важно — сколько из них помогут тебе в трудную минуту и сколько вспомнят о тебе когда им хорошо. ”“Kaç tane arkadaşın olduğu önemli değil, önemli olan kaç tanesinin zor günde sana yardım ettiği ve kaç tanesinin iyi günde seni hatırladığıdır. ”

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    “Учитесь прощать, никто не идеален! ”“Bağışlamayı öğren, hiç kimse mükemmel değildir! ”

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    “Bолк никогда не брoсит свою любимую волчицу, рaди доступной cобаки. ”“Kurt, en sevdiği kurdu, hiçbir zaman ucuz bir köpek uğruna bırakmaz. ”

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    Kогда видите счастливых людeй – не завидуйте. Вы нe знаете, как oни боpолись за своё счaстье. ”“Mutlu insanları gördüğünüzde – kıskanmayın. Mutlulukları için nasıl savaştıklarını bilmiyorsunuz. ”

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    “ Я просыпаюсь каждое утро и говорю: “Спасибо!!!” этой жизни за то, что проснулась, за то, что у меня есть люди, ради которых мне стоит просыпаться. Доброе утро мир! Доброе утро дорогие друзья?”“ Her sabah uyanıp “Teşekkür ederim!” diyorum. bu hayatın nedeni, çünkü uyandım, çünkü onların uğruna uyanmam gereken insanlar var. Günaydın dünya! Günaydın sevgili dostlar!”

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    “То, как ты поступаешь по отношению к другим людям, вернётся к тебе рано или поздно ”“Diğer insanlarla ilişki içinde olma şekliniz er ya da geç size geri dönecektir. ”

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    “Не ну́жно спра́шивать о бу́дущем. Бу́дущее – как таи́нственный пода́рок для нас … Прожива́йте моме́нт сейча́с, не ну́жно беспоко́иться о бу́дущем. Про́сто позво́льте ему́ быть. Доверя́йте бу́дущему. У ва́шего бу́дущего есть своё вре́мя, не сопротивля́йтесь, не задава́йте ему́ вопро́сы. Сосредото́чьтесь на дыха́нии пря́мо сейча́с, позволя́я есте́ственному проце́ссу продолжа́ть свою́ приро́ду. ”“Gelecek hakkında soru sormaya gerek yok. Gelecek – bizler için gizemli bir hediye gibi … Sadece anı yaşa, gelecek hakkında kaygıya gerek yok. Sadece ona izin ver. Geleceğe güven. Geleceğin kendi zamanı var, sadece karşı koyma, direnme, ona sorular sorma. Nefesini yaşadığın şu ana odakla ve bırak süreç kendi doğasında akışına devam etsin. ”

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    “Есть цветы́, кото́рые цвету́т ра́но, и есть цветы́, кото́рые цвету́т по́здно. Ду́маю, лю́ди расцвета́ют так же. ”“Erken açan çiçekler var ve geç açan çiçekler var. Bence insanlar da aynı şekilde çiçek açar. ”

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    “Е́сли у вас есть вре́мя, что́бы ныть и жа́ловаться — зна́чит его́ доста́точно, что́бы всё измени́ть. “Şayet dırdır yapacak ve şikayet edecek vaktiniz varsa – her şeyi değiştirmek için yeterli demektir. ”

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    “То, како́й доро́гой вы идёте, гора́здо важне́е, чем ва́ша ско́рость. ”“Gittiğiniz yol hızınızdan daha önemlidir. ”

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    “Всегда есть выбор. Либо ты делаешь все, как хочешь ты, и счастлив. Либо делаешь все, как хотят другие, и ненавидишь их и себя. ”“Her zaman bir seçim vardır. Ya her şeyi istediğin gibi yapar, mutlu olursun. Ya da başkalarının istediği şeyleri yapar, onlardan ve kendinden nefret edersin. ”

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    “Лу́чше обща́ться с хоро́шей кни́гой, чем с пусты́м челове́ком. ”“İyi bir kitapla iletişim kurmak boş bir insanla iletişim kurmaktan daha iyidir. ”

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    “Смысл – он всегда́ внутри́ нас, а кни́ги, кото́рые мы чита́ем, э́то про́сто хитроу́мный крючо́к, что́бы вы́тащить его́ на пове́рхность… ”“Anlam – her zaman içimizdedir ve okuduğumuz kitaplar onu yüzeye çıkarmak için kurnaz kancalardır.

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    “У меня́ нет вре́мени, что́бы ненави́деть тех, кто ненави́дит меня́, потому́ что я сли́шком за́нят те́ми, кто лю́бит меня́. ”“Benden nefret edenlerden nefret etmek için zamanım yok, çünkü beni sevenlerle meşgulüm. ”

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    “На́ши представле́ния о том, как всё должно́ быть, меша́ют нам наслажда́ться тем, как всё есть. “Her şeyin nasıl olması gerektiğine dair fikirlerimiz, her şeyin nasıl olduğunu görmemizi engelliyor. ”

    29

    Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.”“Yaşlanmak her zaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tekbaşına çıkageliyor.”

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    “Может быть, этот мир и есть ад другой планеты.”“Belki de bu dünya başka bir gezegenin cehennemidir.”

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    “Не важно, как медленно вы идете, если вы не останавливаетесь.”“Durmadığınız sürece ne kadar yavaş gittiğinizin bir önemi yoktur.”

    32

    “Некоторые чувствуют дождь, а некоторые просто мокнут.”“Bazı insanlar yağmuru hisseder, diğerleri ise sadece ıslanır.”

    33

    “Кто-то сидит сегодня в тени, потому что кто-то очень давно посадил дерево.”“Birileri bugün gölgede oturuyorsa, uzun zaman önce birileri ağaç diktiği içindir.”

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    35

    “Умение прощать – свойство сильных. Слабые никогда не прощают.”“Güçsüzler asla affedemez. Affetmek, güçlülerin özelliğidir.”

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    “Если вы достаточно храбры, чтобы попрощаться, жизнь вознаградит вас новым приветствием.”“Elveda diyecek kadar cesursanız hayat sizi yeni bir Merhaba ile ödüllendirecektir.”

    37

    “Люди могут забыть, что вы сказали. Могут забыть, что вы сделали. Но никогда не забудут, что вы заставили их почувствовать.”“İnsanlar ne söylediğinizi unuturlar, ne yaptığınızı da unuturlar. Fakat nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar.”

    38

    “Смех – кратчайшее растояние между двумя людьми.”“İki insan arasındaki en kısa mesafe gülümsemedir.”

    39

    “Доброта – язык, который могут слышать глухие и видеть слепые.”“Nezaket, sağırların duyabildiği, körlerin de görebildiği bir dildir.”

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    “Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в подражании.”“Başarılı bir taklit olmaktansa, başarısız fakat özgün olmak en iyisi”

    41

    “Я иду медленно, но зато я никогда не двигаюсь назад.”“Yavaş yürürüm ama asla geriye gitmem.”

    42

    “Твой лучший учитель – это твоя последняя ошибка.”“En iyi öğretmeniniz, en son hatanızdır.”

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    “Вы становитесь ответственны за то, что навсегда вы приручили”.“Ölene kadar sorumlusun gönül bağı kurduğun her şeyden.”

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    En güçlü iki savaşçı; sabır ve zamandır.Два самых могущественных воина: терпения и времени.

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    Belki de hayat yanlış anlayınca güzeldi.Может быть, жизнь была хорошей, когда ты ошибся.

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    Vefa, çok ağır yüktür. Her insan taşıyamaz.Верность является тяжелым бременем. Не каждый человек может нести его.

    47

    İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil; tatlı dildir.Первый язык, который должен выучить человек, это то, что он единственный, кто собирается учиться. сладкий язык.

    48

    Gökkuşağı tarafından dışlanmış siyah gibiyim.Я как черный человек, которого бросила радуга.

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    Ben onu, sonu böyle bitsin diye sevmemiştim.Он мне не нравился, так что это так и закончилось.

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    Gitmem diyenlerden öğrendik, yalnız kalmayı.Мы учились у людей, которые говорили не идти, быть одному.

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