AA
• 08 Şubat 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
Sağlık çalışanları karlı yolları aşarak vatandaşlara Kovid-19 aşısı ulaştırıyor
Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten mobil sağlık ekipleri, zorlu kış koşullarında hizmet veriyor.
AA
• 08 Şubat 2021 - 12:20 • Son Güncelleme:
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Hastaların kendilerini gördüklerinde memnuniyet duyduğunu dile getiren Bahadır, "Sağlık hizmetini evlerine kadar götürdüğümüz için güler yüzle karşılanıyoruz. Aşı uygulamasının ardından hastaları bir süre gözlemleme fırsatımız oluyor. Vatandaşlarımıza tıbbi olarak önerilerimiz oluyor." diye konuştu.
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