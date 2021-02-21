DHA
• 21 Şubat 2021 - 16:20 • Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da 3 cesedin bulunduğu bölgeden görüntüler
Olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Son dakika haberine göre; bir minibüsün içerinde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu Bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde inceleme yaptı. İşte Şanlıurfa'da yaşanan olayın ayrıntıları...
DHA
• 21 Şubat 2021 - 16:20 • Son Güncelleme:
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Olay, Bozova’nın Atatürk Baraj göleti yakınındaki Buğdayhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir minibüsün içerisinde 3 kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
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