Sayısal Loto 8 Şubat çekilişi bu akşam saat kaçta? MPİ 8 Şubat Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Sayısal Loto'nun 1295. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Sayısal Loto çekilişinde iki haftadır altı bilen çıkamayınca büyük ikramiye tutarı 3.209.626,78 TL'ye ulaştı. Sayısal Loto çekilişinde bugün gerçekleştirilecek oyunlar ile büyük ikramiyenin 4 milyon TL'ye yaklaşması bekleniyor. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Sayısal Loto 1294. hafta çekilişinde 5 biken 77 kişi 6.828,90 TL, 4 bilen 3.780 kişi 104,40 TL, 3 bilen 75.339 kişi 13,95 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango Canlı Çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

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