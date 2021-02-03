• 03 Şubat 2021 - 15:11 • Son Güncelleme:
Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı
Suriye'nin İdlib kentinde 31 Ocak'ta düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'in cenazesi memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi. Şehit ağabeyinin üniformasını giyerek cenazeye katılan Fatma Vural, "Ağlayıp o hainleri sevindirmeyeceğim. Canım kardeşim. Kurban olurum sana" dedi.
• 03 Şubat 2021 - 15:11 • Son Güncelleme: