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    • 22 Ocak 2021 - 17:45 • Son Güncelleme:

    Seni Seviyorum Sözleri 2021: Sevgiliye En Güzel Ve En Etkileyici Seni Seviyorum Sözleri

    Sevgiyi anlatmanın binbir türlü yolu vardır. Fakat hiçbirisi, sözler kadar etkileyici ve anlamlı değildir. Sevgiye dair şu ana kadar birçok söz söylenmiştir. Siz de seni seviyorum sözleri hakkında bilgi sahibi olabilir, sevdiğiniz kişiye seni seviyorum mesajları gönderebilirsiniz. Sevgiliye seni seviyorum mesajı ile ilgili detayları, sizler için bir araya getirdik.

    • 22 Ocak 2021 - 17:45 • Son Güncelleme:
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    Sevilen bir kişi, sevdiğinden bunu duymak ister. Aşkı ve sevgiyi anlatan o kadar çok söz varken, bunların paylaşılmaması haksızlık olacaktır. Seni seviyorum sözleri uzun süre insanın hafızasında yer eder. Sevgilinin kalbini kazanmada, bu mesajların önemi büyüktür. Seni seviyorum mesajları kısa etkileyici olduğu zaman, kalbin derinliklerinde bir yerlerde bir mıh gibi kalır.

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    En güzel sözün henüz söylenmediği varsayımından yola çıkarak, onu derinden etkileyecek sözlerle, sevgiliye seni seviyorum mesajı göndermeyi ertelememek gerekir. Çünkü seven insan bunu duymak isteyecektir. Yüzünde bir gülümse yaratmak isteniyorsa, bu sözler çok iyi bir araç olabilir. Ünlü şairlerin ve yazarların, aşkı anlatan seni seviyorum sözleri, yıllardır kulaktan kulağa duyulmuştur. Bu sözleri sevgiliden esirgemek, haksızlık olur.

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    Aşkımız şimdiye kadar yaşadığım hiçbir şeye benzemiyor. Tek gerçek aşkım olduğun için teşekkürler!

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    Bebeğim, hayatımı heyecan verici bir yolculuktan daha heyecanlı hale getiriyorsun. Seni seviyorum!

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    Öpücüklerin ve sarılmaların beni kafamdan ayaklarıma kadar ısıtıyor. Sana çok aşığım!

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    Sen tanıştığın herkesi etkileyebilecek güçlü, yetenekli ve güzel/yakışıklı bir kadınsın/adamsın. Sana aşkım diyebildiğim için çok gururlu ve mutluyum. Seni seviyorum!

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    Benimle kalbini paylaştığın için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum!

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    Hayatımın en önemli olayı seninle tanışmaktı. Artık bütün yarınlarımı sana aşık olmak için daha fazla sebep bulmak için harcamak istiyorum. Seni seviyorum hayatımın aşkı!

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    Güzelliğin beni büyüledi. Mizah anlayışın yüzüme gülümseme getirdi. Şefkatin ve merhametin beni sevgi ile doldurdu. Bir kadından isteyebileceğim her şeyi bana verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Seni seviyorum!

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    Seninle tanıştığımdan beri hayat çok daha renkli ve güzel. Kalbimde hiç kimsenin dolduramayacağı bir boşluğu dolduruyorsun. Seni herkesten ve her şeyden daha çok seviyorum!

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    Senin kadar özel biriyle ilişki yaşayabileceğimi hiç düşünmemiştim. Büyüleyici gülümsemen, sıcak tavırların ve paylaştığın sevginin hassasiyetini seviyorum. Benim için çok özelsin!

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    Ayrı zaman geçirmek zorunda kaldığımızda, seninle ilgili her şeyi özlüyorum. Paylaştığımız tüm anlar gözümde canlanıyor. Tekrar bir araya gelinceye kadar beklemek o kadar zor ki… Seni seviyorum hayatımın aşkı!

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    Seni o kadar çok seviyorum ki, hayatımdaki her şeyi senin için bırakmaya hazırım. Bana, düşündüğümden daha fazla mutluluk ve neşe getirdin. Seni sonsuza dek seveceğimi bil!

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    Seninle tanışmadan önce, birini sevmenin ne demek olduğunu gerçekten bilmiyordum. Şimdi birlikteyiz, hayatın sensiz nasıl olacağını hayal dahi edemiyorum. Seni çok seviyorum!

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    Seni bir avuç papatya kadar seviyorum. Öylesine masum öylesine delice.

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    Sen uyandığımda aklıma ilk gelen, uyuduğumda ise son unuttuğumsun. Sen benim dünyam ve ahiretimsin. Sen benim ölesiye sevdiğim onsuz olamadığımsın.

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    Sen kimsesiz bir çocuğun saçı okşandığında duyduğu mutluluğu biliyor musun? Sen beni sevdiğinde ben o mutluluğu tüm benliğimle duyuyorum.

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    Bizim buralarda aşk diye bir şey yoktur. Onun adı sevdadır. Onun adı deliliktir. Onun adı nefestir. Ben seni aldığım nefes kadar seviyorum.

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    Seni o kadar çok seviyorum ki sana benzeyen bir mucize istiyorum.

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    Aşk dediğin sevdiğin ile bir ömrü paylaşmak istemektir. Seni çok seviyorum. Benimle yaşlanarak bir ömrü paylaşır mısın?

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    Aşk sanılanın aksine insanı mahkûm değil insanı mutlu eder. Seninle olduğumda çok mutluyum ve seni her gün daha çok seviyorum.

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    Senle ölümde dahi ayrılmak istemiyorum sevdiğim.

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    Seni o kadar seviyorum ki her an yanımda ol istiyorum. Lütfen ömrümü ömrüne ikiz tutar mısın?

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    Şimdi sen benim seni ne kadar sevdiğimi soruyorsun ya. Ben seni bir çiçeğin suyu sevdiği kadar, bir gecenin sabaha hayranlığı kadar, bir toprağın yağmuru sevdiği kadar çok seviyorum.

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    Kalp dediğin seninle atmayı öğrendi. Bir ömür boyu kalbimin ritmini korumam için beni sever misin?

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    Parmak uçlarımdan beni öpen ve gözlerimin içinde ki parıltıyı keşfeden yârim seni sonsuza kadar çok seveceğim.

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    Sen bana git desende ben gidemem. Çünkü ben seni tüm benliğim ile delicesiye seviyorum.

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    Deli divane kuşları gibidir sana olan aşkım. Zaman seni benden ırak etse de sevgim büyür.

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    Sen gökyüzünde ki yıldızları iste ben senin için tek tek toplayayım. Sen gülümse ben seni güldürmek için şekilden şekile gireyim. Sen var olan ve ben mutlu olayım.

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    Sen benim dünyamı güzel eden cennetimsin.

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    Seni bırakmama sebebimi sordun ya söyleyeyim ben seni çok seviyorum.

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    Bu dünyada senden daha değerli ne olabilir ki. Yanında olup da ellerini tutmadan dünya döner mi? Seninle güzelleşir her şey ve seninle açar çiçeklerin hepsi… Seni çok seviyorum canım sevgilim, sen bir tanesin…

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    Seni sevmek bir gülü sevmek gibiydi. Uzaktan bakarak, dokunmadan. Dokunsam kanayacaktım biliyordum. Sevgilim seni seviyorum.

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    Candan öteydi benim için sana âşık olmak. Bitmeyecek, vazgeçilmeyen. Seni seviyorum canözüm.

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    Ömrüm, vazgeçilmezim, can yoldaşım, seni bugün ve yarınlarda hep seveceğim.

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    Sen ölümsüzlüğümdün. Ve hep öyle kaldın. Seni seviyorum. Geleceğim.

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    Uzak ufuklara uzanmak gibiydi sana olan sevdam. Sana doğru yürüdükçe, hiç eksilmeyen. Ve hala sana aşığım. Seni seviyorum gül kokulu sevdam.

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    Seni sevmeye doyamıyorum. Seni öpmeye kıyamıyorum. Sen benim canım, canıma can katanım. Seni seviyorum.

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    Adını kalbime yazdığım güzel. Sen benim tek sevdiğim ve son aşkımsın. Seni seviyor ve çok özlüyorum.

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    Uzaklarda bir yer var ve sana olan sevgim o yerin ulaşılmaz olduğu kadar büyük. Bilinmeyen ve gizemli. Seni seviyorum.

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    Dün gece yine yıldızları izledim. Senin gülüşünü yıldızlara benzettim. Sana olan aşkımın büyüklüğü geldi aklıma. Ve seni sevdiğimi tekrar tekrar yineledim.

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    Çok güzeldi gülüşün, çok güzeldi sözlerin. Hala aynı ve sıcak. Seni özlemek bile güzel ve çok özel. Sevgilim seni seviyorum.

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    Sana olan sevgim ve sadakatim konusunda hiçbir zaman şüphen olmasın. Seni çok seviyorum!

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    Ne kadar kötü bir gün geçirsem de, seni gördüğümde her şeyi unutuyorum. Seni seviyorum!

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    Kimsenin inanmadığı zamanlarda bile bana inandığın ve her durumda benimle birlikte kaldığın için teşekkürler. Seni her zaman seveceğim!

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    Seni sevmeye devam edip etmeyeceğim konusunda endişelenmene gerek yok. Seni bugün, yarın ve her zaman seveceğim!

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    Sevgi ve aşkın acı çektirdiğini söylerler. Ama ben senin için bu riski almaya hazırım. Çünkü seni çok seviyorum!

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    Gülüşünü bir kere görebilmek için binlerce dağı aşabilirim. Seni çok seviyorum aşkım!

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    Seni ne kadar ve neden sevdiğimi anlatmak, suyun tadının nasıl olduğunu anlatmaya benziyor. Yani imkânsız!

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    Sevgilim, hayatımı ışıkla dolduruyorsun. Yanımda olduğun için sana minnettarım. Seni çok seviyorum!

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