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• 06 Şubat 2021 - 20:04 • Son Güncelleme:

Sevgililer Günü mesajı, sözleri...14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi ne alınır, Sevgililer Günü notu ne yazılır?

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kaldı. Bu özel günde sevgilisini değerli hissettirmek isteyenler, Sevgililer Günü mesajı ve sözleri için arayışa koyuldu. Aynı zamanda bugüne özel hatıra kalması için hediye almayı düşünenler, Sevgililer Günü hediyesi ne alınır, Sevgililer Günü notu ne yazılır sorularını da araştırıyor. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü'nüzü kolaylaştıracak bazı fikirler...

• 06 Şubat 2021 - 20:04 • Son Güncelleme:
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük heyecanla kutlanacak olan 14 Şubat Sevgililer Günü için yurt genelinde geri sayım başladı. Sevgilisini mutlu etmek, özel hissettirmek ve onu çok sevdiğini belirtmek isteyen kişiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiğini bilmek istiyor. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı hafta sonu yasaklarının devam etmesi ve 14 Şubat gününün hafta içi veya hafta sonu günlerine denk gelip gelmediğini bir an önce öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. İşte 2021 Yılında 14 Şubat günü ve 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı, sözleri hediye seçenekleri haberimizde...

214 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HANGİ GÜN

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HANGİ GÜN?

14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor.

314 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI - SÖZLERİ 2021

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJI - SÖZLERİ 2021

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!

4

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

5

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.. Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

6

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi... Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...

7

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

814 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ

Stiline önem veren bir sevgiliniz varsa giyim ve aksesuar seçeneklerine göz atabilirsiniz. (Gömlek, ceket, kemer, saat, şapka vs)

9

Teknoloji meraklısı bir sevgiliniz varsa telefon ve bilgisayar aksesuarları almayı düşünebilirsiniz. (Klavye, kulaklık, telefon kabı, tablet, oyun konsolu vs)

10

Bakımlı bir sevgiliniz varsa makyaj ürünleri ve parfüm seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. (Göz kalemi, palet, krem, rımel, ruj, deodarant, parfüm vs)

11

Maceraperest bir sevgiliniz varsa çeşitli doğa gezileri planlayabilirsiniz.Sporla içli dışlı olan bir sevgili ile birlikteyseniz sportif hediye seçeneklerini göz önünde bulundurabilirsiniz. (Spor aletleri, spor giyimleri, spor yiyecekleri - içecekleri) Müzikle ilgilenen bir sevgiliniz varsa müzik aleti alabilirsiniz.Kitap kurdu bir sevgiliniz varsa kitap serileri ilk seçenekleriniz arasında olabilir.

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