• 13 Şubat 2021 - 16:08 • Son Güncelleme:
Sevgililer Günü mesajları 2021 (kadın ve erkeğe):14 Şubat sevgiliye, eşe, arkadaşa, kocaya en güzel, resimli, romantik, komik, uzun-kısa Sevgililer Günü mesajı ve sözleri...
14 Şubat Sevgililer Günü mesajları gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sevgililer Günü'ne adım adım yaklaşılıyor. Koronavirüs nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle Pazar günü kutlanacak olan Sevgililer Günü yasağa denk geliyor. Yasak olması nedeniyle sevgilisinden ya da eşinden uzakta olanlarla en güzel, resimli, romantik, komik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarını araştırmaya başladı. Sizler için Sevgililer Günü mesajlarını derledik. İşte eşe, sevgiliye, kocaya 14 Şubat en güzel Sevgililer Günü mesajları ve sözleri haberde yer alıyor...
• 13 Şubat 2021 - 16:08 • Son Güncelleme:
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Sevgililer Günü mesajları ile sözleri merak ediliyor. Her sene 14 Şubat tarihinde Sevgililer Günü kutlanıyor. 14 Şubat tarihine saatler kala çiftlerin gündeminde Sevgililer Günü yer almaya başladı. Geri sayım yapılırken en güzel, anlamlı, romantik, uzun-kısa ve komik Sevgililer Günü mesajları araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması dolayısıyla eşinden veya sevgilisi ile aynı yerde olmayanlar mesaj yoluyla 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayabilir. Sevgi ve aşk dolu romantik sözler anlamlı güne yaklaşırken araştırılıyor. İşte sevgiliye ve eşe Sevgililer Günü mesajı ile sözleri...
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Sevgilim iyi ki hayatımdasın ve umarım çok güzel yıllarımız olur.14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun...
Sadece Sevgililer Günü'nde değil her günümü seni düşünerek ve severek geçireceğim.
Nice anılar biriktirelim seninle, nice fotoğraflar. Geçmişimiz, geleceğimize ışık tutması dileğiyle Sevgililer Günümüz kutlu olsun aşkım.
Belki yanında değilim ama bil ki kalbinin en derinliklerindeyim. Mesafeler aşkımıza engelleyemez, sadece daha da büyütür. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yanında olamadığım için üzgünüm ama elini kalbine koyduğunda bil ki yanındayım...
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İlk günden, ömrümün son gününe kadar elini tutmak, gözlerinin içine bakmak istiyorum. Bu Sevgililer Günü'nde 'biz' olmanın değerini daha fazla anladım, iyi ki varsın, iyi ki benimlesin sevgilim.
Sana olan sevgimi ve aşkımı ifade etmek için kelimeler yetersiz ve kıfayetsiz kalıyor. Sen benim hayatımı güzelleştiren ve dünyada yaşadığım her günü büyük anlamlar kattın. Sonsuza kadar ayrılmayalım, SENİ ÇOK SEVİYORUM AŞKIM...
Heyecanımız ve sevgimiz günden güne büyüsün sevgilim. Hep 'biz' olalım, 14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
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Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yan yana olmayabiliriz. Ancak sen benim kalbimdesin ve hiçbir zaman çıkmayacaksın. Sevgilim SENİ SEVİYORUM...
Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, aşkın içimde ve ruhun bedenimde olduğu sürece seni sevmeye devam edeceğim. Sevgililer günün kutlu olsun!
Hayatıma ışık saçtığın, her anımda yanımda hissettirdiğin için çok şanslıyım sevgilim. Güzel günler bizi bekler, ben ise seni...14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun.
Sevmek ya da sevilmek yeterlidir. Gerisini sormayın. Yaşamın karanlık kıvrımlarında bulunacak başka bir inci yoktur. Sevmek tamamlanmaktır.
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