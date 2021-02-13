Sevgililer Günü mesajları 2021 (kadın ve erkeğe):14 Şubat sevgiliye, eşe, arkadaşa, kocaya en güzel, resimli, romantik, komik, uzun-kısa Sevgililer Günü mesajı ve sözleri...

Sevgilim iyi ki hayatımdasın ve umarım çok güzel yıllarımız olur.14 Şubat Sevgililer Günümüz kutlu olsun...

Sadece Sevgililer Günü'nde değil her günümü seni düşünerek ve severek geçireceğim.

Nice anılar biriktirelim seninle, nice fotoğraflar. Geçmişimiz, geleceğimize ışık tutması dileğiyle Sevgililer Günümüz kutlu olsun aşkım.

Belki yanında değilim ama bil ki kalbinin en derinliklerindeyim. Mesafeler aşkımıza engelleyemez, sadece daha da büyütür. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yanında olamadığım için üzgünüm ama elini kalbine koyduğunda bil ki yanındayım...

