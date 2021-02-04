• 04 Şubat 2021 - 09:13 • Son Güncelleme:
Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü mesajı ve hediyesi neler olabilir? İşte kadın - erkek tercihleri
2021 Şubat ayına girmemizle birlikte Sevgililer Günü heyecanı başladı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Koronavirüs salgınından dolayı hafta sonu günlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı bu yıl sevgilileri de etkileyecek. Çünkü 14 Şubat 2021 günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle Sevgililer Günü'nü öncesinde kutlayacak olan kişiler, Sevgililer Günü mesajı, Sevgililer Günü hediyesi neler olabilir araştırmaya başladı. İşte hem kadın, hem erkek tercihlerini haberimize ekledik.
• 04 Şubat 2021 - 09:13 • Son Güncelleme:
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük heyecanla kutlanacak olan 14 Şubat Sevgililer Günü için yurt genelinde geri sayım başladı. Sevgilisini mutlu etmek, özel hissettirmek ve onu çok sevdiğini belirtmek isteyen kişiler 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiğini bilmek istiyor. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı hafta sonu yasaklarının devam etmesi ve 14 Şubat gününün hafta içi veya hafta sonu günlerine denk gelip gelmediğini bir an önce öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. İşte 2021 Yılında 14 Şubat günü ve 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı, sözleri hediye seçenekleri haberimizde...
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