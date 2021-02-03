Siparişlere yetişemiyor! 10 gün dayanıyor...

Burdur'da Aysun Onay, çocukluğunda büyüklerinin yaptığı ve tadını unutamadığı patatesli ekmek yapmak için bahçesinde fırın yaptırdı. Bir süre burada patatesli ekmek yapan Aysun Onay'a çevresinden de siparişler gelmeye başladı. Bunun üzerine Aysun Onay bu işi daha büyük bir fırında yapmaya karar verdi. Bir süre önce kent merkezinde bir fırın kiralayan Aysun Onay, şimdi ekşi maya ile yoğrulmuş hamurdan patatesli pide, ıspanaklı pide, sütlü- susamlı çörek, eski usul patatesli ekmek yaparak, satıyor. Aysun Onay sipariş üzerine ekmekleri şehir dışında olan hemşehrilerine de kargoyla gönderiyor.