DHA
• 03 Şubat 2021 - 13:07 • Son Güncelleme:
Siparişlere yetişemiyor! 10 gün dayanıyor...
Burdur'da ev kadını Aysun Onay (58) kiraladığı fırında eski usul ekşi maya ile yoğrulmuş hamurdan patatesli Burdur ekmeği üretiyor. Onay, yaptığı ekmekleri başka şehirlerde yaşayan hemşehrilerine de sipariş üzerine kargoyla gönderiyor. Aysun Onay, "Fırında ekşi maya ile yoğrulmuş hamurdan patatesli pide, ıspanaklı pide, sütlü- susamlı çörek, eski usul patatesli ekmek yapıyoruz. Şehir dışındaki Burdurluların siparişlerini kargo ile gönderiyoruz" dedi.
DHA
• 03 Şubat 2021 - 13:07 • Son Güncelleme:
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Burdur'da Aysun Onay, çocukluğunda büyüklerinin yaptığı ve tadını unutamadığı patatesli ekmek yapmak için bahçesinde fırın yaptırdı. Bir süre burada patatesli ekmek yapan Aysun Onay'a çevresinden de siparişler gelmeye başladı. Bunun üzerine Aysun Onay bu işi daha büyük bir fırında yapmaya karar verdi. Bir süre önce kent merkezinde bir fırın kiralayan Aysun Onay, şimdi ekşi maya ile yoğrulmuş hamurdan patatesli pide, ıspanaklı pide, sütlü- susamlı çörek, eski usul patatesli ekmek yaparak, satıyor. Aysun Onay sipariş üzerine ekmekleri şehir dışında olan hemşehrilerine de kargoyla gönderiyor.
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Çocukluğundaki ekmekleri pişirmek için evinin bahçesine fırın yaptırdığını söyleyen Onay, "O fırında ekmek üretmeye başladım. O fırın 20 ekmeklikti. Hemşehrilerimizden yoğun bir talep gelince istekleri karşılayamaz olduk. Bu yüzden fırını kiralayarak burada üretim yapmaya başladık. Eskiden hamur teknelerinde hamur yoğrulurdu. Şimdi makinelerde yoğuruyoruz. Fırında ekşi maya ile yoğrulmuş hamurdan patatesli pide, ıspanaklı pide, sütlü- susamlı çörek, eski usul patatesli ekmek yapıyoruz. Şehir dışındaki Burdurluların siparişlerini kargo ile gönderiyoruz" diye konuştu.
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