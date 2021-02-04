DHA
• 04 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:
Siparişlere yetişemiyorlar! Bin 200 lira...
Antalya'daki bıçakçılar, son dönemdeki tarihi dizi ve filmlerin kılıçlara ilgiyi artırdığını söyledi. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin anlatıldığı dizilerde padişah ve veliahtlarının kullandığı kılıçların ilgi gördüğünü söyleyen bıçak ustaları, online siparişlere yetişmek için fazla mesai yaptıklarını belirtti. 600 ile 1200 lira arasında değişen kılıçlar arasında, geyik boynuzu saplı kılıcın fiyatı ise 750 TL.
DHA
• 04 Şubat 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:
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Tarihi Demirciler Çarşısı içinde 20 yıldır bıçakçılık yapan Savaş Sezgin, özel sipariş üzerine süs kılıçları yaptığını anlattı. Kılıçların ağızlarının keskin olmadığını, tamamen süs ve duvar dekorasyonu olarak yapıldığını söyleyen Sezgin, "Tarihi dizi ve filmleri insanlar çok sevdi.
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