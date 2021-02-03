AA
• 03 Şubat 2021 - 17:48 • Son Güncelleme:
Sıralama değişti! İşte ocak ayında en çok satılan arabalar...
Türkiye'de ocak ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satış yapan araçlar belli oldu. İşte ocak ayında en çok satış yapan araba markaları...
AA
• 03 Şubat 2021 - 17:48 • Son Güncelleme:
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti.
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