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DHA
• 25 Ocak 2021 - 14:53 • Son Güncelleme:

Şırnak'ta iş makineli baskından görüntüler

Şırnak'ta, dün sokak kısıtlaması sürerken oyun salonunda kumar oynandığı ihbarını alan polisler, kapıyı açan olmayınca iş makinesiyle pencereden içeri girdi. Baskında 1'i dondurucuda saklanan 27 kişiye 85 bin 80 TL ceza yazıldı.

DHA
• 25 Ocak 2021 - 14:53 • Son Güncelleme:
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Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi'nde, dün sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, oyun salonunda kumar oynatıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi.

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Sokakta önlem alan ekipler, içeridekiler kapıyı açmayınca iş makinesiyle ikinci katın penceresinden oyun salonuna girdi.

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İçeride bulunan ve 1'i dondurucuya saklanan 27 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 85 bin 80 TL ceza uygulandı.

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Oyunda kullanılan malzemelere zabıta tarafından el koyulurken, işletme ise mühürlendi.

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