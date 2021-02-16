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• 16 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:

Sokağa çıkma yasağı var mı, son dakika saatleri neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı uygulaması koronavirüs salgını nedeniyle uygulanıyor. Hafta içi belirlenen saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı hafta sonu ise bütün gün boyunca gerçekleştiriliyor. Hafta sonuna yaklaşırken bu hafta sonu yani 20-21 Şubat tarihinde sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ve yasakların kalkacağı tarih ise merak konusu.

• 16 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü belirlenen saatlerde dışarı çıkabiliyor. Hafta içi ve hafta sonu ise muaf olan kişiler hariç bütün vatandaşlar için geçerli sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor. Sokağa çıkma yasağının saatleri ve biteceği tarih merak konusu. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, bu hafta sonu var mı? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamaların biteceği tarih ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının yine devam etmesi bekleniyor. Son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

3HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi saat 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması gerçekleştiriliyor.

4HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günü saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi günü saat 05.00'a kadar devam ediyor.

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