Sokağa çıkma yasağı var mı, son dakika saatleri neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? Kısıtlamaların biteceği tarih ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının yine devam etmesi bekleniyor. Son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.