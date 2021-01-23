Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTatil Haberleri Sömestr tatilinde İstanbul'da görülmesi gereken 20 müze
• 23 Ocak 2021 - 15:15 • Son Güncelleme:

Sömestr tatilinde İstanbul'da görülmesi gereken 20 müze

İstanbul, sahip olduğu tarihi mirasıyla dünyanın en özel kentlerinden biri. Tarihin gördüğü en büyük üç imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul bu birikimini sahip olduğu müzelerle günümüz insanına aktarıyor. İşte İstanbul'da sömestr tatilinde mutlaka görmeniz gereken 20 müze.

• 23 Ocak 2021 - 15:15 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Üç imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul, büyük bir kültürel miras üzerine kurulu. Napoleon'un dünya başkenti olarak nitelendirdiği İstanbul, bu kültürel mirası yansıtan çok sayıda müzeye ev sahipliği yapıyor. Okulların da tatile girmesiyle birlikte anne-babaların çocuklarıyla ziyaret edebileceği müzeler haberin devamında. Küçük bir hatırlatma; Pandemi nedeniyle alınan önlemler nedeniyle müzeler hafta sonu kısıtlamalar doğrultusunda kapalı.

2İstanbul Modern

İstanbul Modern

Karaköy'deki yerinden geçici süreliğine Tepebaşı tarafına taşınan İstanbul Modern, çağdaş sanat eserlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı bir müzedir. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fahrelnisa Zeid gibi ünlü ressamların yapıtlarını müzede ziyaret edebilirsiniz. Pazartesi günleri kapalı olan İstanbul Modern'de sömestr tatili sırasında çocuklara yönelik sanat atölyeleri de düzenleniyor.

3Deniz Müzesi

Deniz Müzesi

Bir deniz kenti olan İstanbul'daki en özel müzelerden biri de kuşkusuz burasıdır. Beşiktaş'ta Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesi ve Dolmabahçe Sarayı ile aynı sırada bulunan Deniz Müzesi'nde özellike Osmanlı dönemindeki deniz yaşantısına dair ayrıntıları görebilirsiniz.

4İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Arkeoloji Müzeleri, 19. yüzyılın sonunda Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuştur. Büyük İskender Lahti'nden, dünyanın ilk anlaşması Kadeş'e kadar tarihi önemi çok büyük onlarca eserin sergilendiği Arkeoloji Müzeleri'ne yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. Burası aynı zamanda dünyanın en eski aşk şiirinin de sergilendiği müze olma özelliği taşıyor.

5İstanbul Oyuncak Müzesi

İstanbul Oyuncak Müzesi

Anadolu yakasında bulunan Oyuncak Müzesi, geçmişten günümüze uzanan kronolojik bir perspektifle farklı türde oyuncakların sergilendiği ve çocuklar kadar yetişkinlerin de hayran oldukları bir müze.

6Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı

İstanbul'a hakim bir noktada bulunan ve "üç kıtanın yönetildiği yer" olarak adlandırılan Topkapı Sarayı'nda başta Kutsal Emanetler olmak üzere mutlaka görülmesi gereken çok sayıda tarihi eser bulunmakta. Paha biçilemez Kaşıkçı Elması, turistlerin görebilmek için metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturduğu bir değerli taştır.

7Türk-İslam Eserleri Müzesi

Türk-İslam Eserleri Müzesi

Sultanahmet'te At Meydan'ında bulunan Türk-İslam Eserleri Müzesi binası Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazamlık yapan Pargalı İbrahim Paşa'nın sarayıydı. Farklı dönem Türk-İslam devletlerine ait sanat eserlerinin sergilendiği müzede Selçuklu ve Osmanlı'ya ait yapıtlar ağırlıktadır.

8Saray Koleksiyonlar

Saray Koleksiyonlar

Dolmabahçe Sarayı'nın hemen yanında bulunan ve sarayın da bir parçası olan Saray Koleksiyonları Müzesi'nde vaktiyle sarayda kullanılan eşyaları sergilenmekte. Osmanlı sarayında gündelik hayat nasıldı? sorusuna cevap bulabileceğiniz müze Pazartesi hariç her gün ziyaret edilebilir.

9Masumiyet Müzesi

Masumiyet Müzesi

İstanbul'un en özel yerlerinden biri de Çukurcuma'daki Masumiyet Müzesi'dir. Orhan Pamuk'un romanıyla aynı ismi taşıyan müze, hikayede geçen objelerin sergilendiği bir yerdir. Burası aynı zamanda yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği yerlerden biridir.

10Rahmi M. Koç Müzesi

Rahmi M. Koç Müzesi

Haliç kıyısında yer alan Rahmi M. Koç Müzesi'nde şehir hatları vapurundan denizaltıya ve uçaklardan çok sayıda klasik otomobile farklı koleksiyon ürünleri ziyaret etmek mümkün. Türkiye'nin sanayileşme tarihinin de bir yansıtıcısı olan müzede kısa mesafeli bir demiryolu yolculuğu da yapmak mümkün.

11Milli Saraylar Resim Müzesi

Milli Saraylar Resim Müzesi

Başta Ayvazovski ve Zonaro olmak üzere birçok ressamın ünlü yapıtlarının yer aldığı müze, Dolmabahçe Sarayı içinde yer alır. Osmanlı döneminde Veliaht Dairesi olarak kullanılan binada yer alan müzenin iki katında çok sayıda tabloyu görmek mümkün.

12Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

Kalıcı ve süreli sergileriyle dikkat çeken Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı ailesi tarafından geçmişte Mısır Hidivi'nden satın alınmıştır. Önündeki devasa at heykelinden ötürü atlı köşk olarak da anılan müzede geçmişte Dali, Picasso, Rembrandt gibi ressamların eserleri sergilendi.

13Pera Müzesi

Pera Müzesi

Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosuna da ev sahipliği yapan Tepebaşı'ndaki bu görkemli yapı, İstanbul en önemli müzelerinden biridir. Kahve, ağırlık birimleri ve elçi tabloları gibi kalıcı sergilerin yanı sıra Pera Müzesi geçici sergilere de ev sahipliği yapmakta.

14Yeşilköy Havacılık Müzesi

Yeşilköy Havacılık Müzesi

Yeşilköy'de bulunan Havacılık Müzesi, Atatürk Havaalanı'nın yanı başında yer alır. Çoğunluğu askeri uçaklar olmak üzere geçmişten günümüze pek çok hava taşıtı bu müzede sergilenmekte. Müze özellikle Türk Havacılık Tarihi açısından da büyük öneme sahiptir.

15Yerebatan Sarnıcı

Yerebatan Sarnıcı

Tarihi Yarımada içinde Ayasofya'nın karşısında yer alan Yerebatan Sarnıcı Roma döneminde şehrin en büyük su deposu konumundaydı. Kemerburgaz tarafından şehrin ihtiyacını karşılamak için kemerler vasıtasıyla taşınan sular burada muhafaza edilmekteydi. Su depolarının sıkı bir şekilde korunmasının nedeniyse zehirlenmelere karşı önlem almak.

16ARTER

ARTER

Eylül ayında kapılarını ziyaretçilere açan çağdaş sanat müzesi ARTER, Grimshaw Architects imzası taşıyor. Dolapdere'de bulunan müze mimarisi kadar koleksiyonunda bulunan çağdaş sanat eserleriyle de dikkat çekiyor. Grimshaw Architect tarafından inşa edilen ARTER, içinde barındırdığı eserler kadar mimarisiyle de dikkat çekiyor.

17Türkiye İş Bankası Müzesi

Türkiye İş Bankası Müzesi

Eminönü'nde Yeni Camii'nin arkasında, Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan ve Türkiye İş Bankası'nın tarihi binasında hizmet veren müze, kalıcı sergisinin yanı sıra dönemsel olarak çeşitli sergilere ev sahipliği yapmaktadır.

18Panorama 1453 Tarih Müzesi

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Topkapı'da bulunan Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul'un fethine ışık tutmakta. Çağ kapatıp çağ açan bu tarihi olaya dair canlandırmalar ve belgeler müze içinde sergilenmekte. Müze her gün ziyarete açık.

19Miniatürk Müzesi

Miniatürk Müzesi

Dünyanın en geniş alana kurulu minyatür parkı olan Minitürk, Türk tarihi ve Türkiye'ye dair çok sayıda anıtsal yapıyı bir arada görebileceğiniz bir açıkhava müzesidir.

20Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi

Hem müze hem kütüphane olarak hizmet veren Gülhane Parkı'nda bu güzel yapı, tarihte Alay Köşkü olarak kullanılıyordu. Baki'den Orhan Pamuk'a kadar Türk edebiyatının önemli isimlerinin toplu eserlerinin yanı sıra özel eşyalarının da sergilendiği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi şehrin en özel mekanlarından biridir.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Tarih kitaplarında gördü! Bir günde zor bitiriyor

Son dakika haberi: Emeklilik kapısını açtı! Geriye çekiliyor...

Son dakika: Herkes bunu konuşuyor! Ankara'dan sevindiren haber

Dünya devleri sırada! 1 kişiyle başladı, 3 fabrikası var...