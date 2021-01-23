• 23 Ocak 2021 - 15:15 • Son Güncelleme:
Sömestr tatilinde İstanbul'da görülmesi gereken 20 müze
İstanbul, sahip olduğu tarihi mirasıyla dünyanın en özel kentlerinden biri. Tarihin gördüğü en büyük üç imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul bu birikimini sahip olduğu müzelerle günümüz insanına aktarıyor. İşte İstanbul'da sömestr tatilinde mutlaka görmeniz gereken 20 müze.
• 23 Ocak 2021 - 15:15 • Son Güncelleme:
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Üç imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul, büyük bir kültürel miras üzerine kurulu. Napoleon'un dünya başkenti olarak nitelendirdiği İstanbul, bu kültürel mirası yansıtan çok sayıda müzeye ev sahipliği yapıyor. Okulların da tatile girmesiyle birlikte anne-babaların çocuklarıyla ziyaret edebileceği müzeler haberin devamında. Küçük bir hatırlatma; Pandemi nedeniyle alınan önlemler nedeniyle müzeler hafta sonu kısıtlamalar doğrultusunda kapalı.
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İstanbul Modern
Karaköy'deki yerinden geçici süreliğine Tepebaşı tarafına taşınan İstanbul Modern, çağdaş sanat eserlerinin ağırlıklı olarak yer aldığı bir müzedir. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fahrelnisa Zeid gibi ünlü ressamların yapıtlarını müzede ziyaret edebilirsiniz. Pazartesi günleri kapalı olan İstanbul Modern'de sömestr tatili sırasında çocuklara yönelik sanat atölyeleri de düzenleniyor.
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Arkeoloji Müzeleri, 19. yüzyılın sonunda Osman Hamdi Bey tarafından kurulmuştur. Büyük İskender Lahti'nden, dünyanın ilk anlaşması Kadeş'e kadar tarihi önemi çok büyük onlarca eserin sergilendiği Arkeoloji Müzeleri'ne yabancı turistler de büyük ilgi gösteriyor. Burası aynı zamanda dünyanın en eski aşk şiirinin de sergilendiği müze olma özelliği taşıyor.
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Topkapı Sarayı
İstanbul'a hakim bir noktada bulunan ve "üç kıtanın yönetildiği yer" olarak adlandırılan Topkapı Sarayı'nda başta Kutsal Emanetler olmak üzere mutlaka görülmesi gereken çok sayıda tarihi eser bulunmakta. Paha biçilemez Kaşıkçı Elması, turistlerin görebilmek için metrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturduğu bir değerli taştır.
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Türk-İslam Eserleri Müzesi
Sultanahmet'te At Meydan'ında bulunan Türk-İslam Eserleri Müzesi binası Kanuni Sultan Süleyman döneminde sadrazamlık yapan Pargalı İbrahim Paşa'nın sarayıydı. Farklı dönem Türk-İslam devletlerine ait sanat eserlerinin sergilendiği müzede Selçuklu ve Osmanlı'ya ait yapıtlar ağırlıktadır.
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Saray Koleksiyonlar
Dolmabahçe Sarayı'nın hemen yanında bulunan ve sarayın da bir parçası olan Saray Koleksiyonları Müzesi'nde vaktiyle sarayda kullanılan eşyaları sergilenmekte. Osmanlı sarayında gündelik hayat nasıldı? sorusuna cevap bulabileceğiniz müze Pazartesi hariç her gün ziyaret edilebilir.
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Rahmi M. Koç Müzesi
Haliç kıyısında yer alan Rahmi M. Koç Müzesi'nde şehir hatları vapurundan denizaltıya ve uçaklardan çok sayıda klasik otomobile farklı koleksiyon ürünleri ziyaret etmek mümkün. Türkiye'nin sanayileşme tarihinin de bir yansıtıcısı olan müzede kısa mesafeli bir demiryolu yolculuğu da yapmak mümkün.
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Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi
Kalıcı ve süreli sergileriyle dikkat çeken Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı ailesi tarafından geçmişte Mısır Hidivi'nden satın alınmıştır. Önündeki devasa at heykelinden ötürü atlı köşk olarak da anılan müzede geçmişte Dali, Picasso, Rembrandt gibi ressamların eserleri sergilendi.
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Yerebatan Sarnıcı
Tarihi Yarımada içinde Ayasofya'nın karşısında yer alan Yerebatan Sarnıcı Roma döneminde şehrin en büyük su deposu konumundaydı. Kemerburgaz tarafından şehrin ihtiyacını karşılamak için kemerler vasıtasıyla taşınan sular burada muhafaza edilmekteydi. Su depolarının sıkı bir şekilde korunmasının nedeniyse zehirlenmelere karşı önlem almak.
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ARTER
Eylül ayında kapılarını ziyaretçilere açan çağdaş sanat müzesi ARTER, Grimshaw Architects imzası taşıyor. Dolapdere'de bulunan müze mimarisi kadar koleksiyonunda bulunan çağdaş sanat eserleriyle de dikkat çekiyor. Grimshaw Architect tarafından inşa edilen ARTER, içinde barındırdığı eserler kadar mimarisiyle de dikkat çekiyor.
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