Son dakika... Yüz yüze eğitim, kafe ve restoranlar! 1 Mart'ta normalleşme beklerken gündem tam kapanma...

İL BAZLI KARAR VERMEK LAZIM Kararın il bazlı verilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Ama eğer salgın yüksekse, bulaş fazla ise o zaman tabi bu daha da alevlendirebilir. İl bazlı karar vermek lazım. Zaten bu yeni geldiğimiz noktada bu salgının kontrolü ile ilgili kararlar artık il bazlı verilecek. Onun için her il kendi durumuna göre karar verecek diye düşünüyorum" dedi.