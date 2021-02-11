milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 15:56 • Son Güncelleme:
Son dakika: 18 yaşındaki fenomen 'bu son' dedi ve canına kıydı!
Henüz 18 yaşında olan sosyal medya fenomeni, Instagram'dan yaptığı yürek yakan paylaşımın ardından yaşamına son verdi. Bir buçuk milyondan fazla takipçisi olan genç kız, paylaşımına "Bu son" notunu düştü.
milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 15:56 • Son Güncelleme:
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18 yaşındaki Dee lakaplı TikTok yıldızı Dazhariaa Quint Noyes, "Hepinizin canını sıktığımı biliyorum. Bu son paylaşımım" paylaşımını yaptıktan sonra intihar etti.
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Dünyada en çok indirilen ve milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması olan TikTok'a dair kötü haberler gelmeye devam ediyor. Uygulamada kullanıcılar, beğeni almak uğruna akılalmaz yöntemlere başvuruyor.
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