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milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 15:56 • Son Güncelleme:

Son dakika: 18 yaşındaki fenomen 'bu son' dedi ve canına kıydı!

Henüz 18 yaşında olan sosyal medya fenomeni, Instagram'dan yaptığı yürek yakan paylaşımın ardından yaşamına son verdi. Bir buçuk milyondan fazla takipçisi olan genç kız, paylaşımına "Bu son" notunu düştü.

milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 15:56 • Son Güncelleme:
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18 yaşındaki Dee lakaplı TikTok yıldızı Dazhariaa Quint Noyes, "Hepinizin canını sıktığımı biliyorum. Bu son paylaşımım" paylaşımını yaptıktan sonra intihar etti.

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Dünyada en çok indirilen ve milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması olan TikTok'a dair kötü haberler gelmeye devam ediyor. Uygulamada kullanıcılar, beğeni almak uğruna akılalmaz yöntemlere başvuruyor.

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Gelen ölüm haberleri sosyal medya platformunu daha da tartışılır hale getiriyor. Son olarak 18 yaşındaki fenomen, "Hepinizin canını sıktığımı biliyorum. Bu son paylaşımım" diyerek yaşamına son verdi.

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Annesi, Tiktok yıldızının Facebook hesabından yaptığı paylaşımla kızının kendini asarak intihar ettiğini doğruladı. Babası Raheem Alla ise, kızının fotoğrafını paylaşıp herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Acılı baba, "Artık eve geldiğimde beni bekleyen bir kızım yok" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi. "O benim en yakın arkadaşımdı. Kızımı gömecek olmayı aklımın ucundan bile geçiremezdim" dedi.

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Dee'nin babası Raheem Alla, "Kızımın sorunları olduğunu ve bu denli stres altında hissettiğini bilmiyordum. Keşke intihar etmek yerine önce benimle konuşsaydı" ifadelerini kullandı.

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ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Baton Rouge'da yaşayan genç kız, son paylaşımını ölümünden bir gün önce yaptı. Dazhariaa'nın Tiktok'ta bir buçuk milyondaz fazla takipçisi vardı.

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18 yaşındaki gebç kızın hayranları onunla ilgili paylaşımlar yaparak ölümü nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Noyes son kez Instagram'da şarkı söylediği videoyu "Bu benim son paylaşımım olacak" başlığı ile paylaştı.

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Noyes, Instagram ve TikTok hesaplarının yanı sıra bir güzellik salonunun işletiyordu.

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