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• 07 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:

Son dakika || 7 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...

Altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında gerçekleşen düşüş sonrasında fiyatlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu. Peki 7 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...

• 07 Şubat 2021 - 12:04 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket yaşanıyor. Bugün saat 09.43'te gram altın satış fiyatı 411,39 TL olarak yer aldı. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili ayrıntılar haberde yer alıyor. İşte 7 Şubat altın fiyatları canlı takip sayfası...

27 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

7 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 411,32 TL
Gram altın satış fiyatı: 411,39 TL

3

Çeyrek altın alış fiyatı: 653,20 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 668,19 TL

4

Yarım altın alış fiyatı:1.302,31 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.336,39 TL

5

Tam altın alış fiyatı: 2.694,44 TL
Tam altın satış fiyatı: 2.762,68 TL

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