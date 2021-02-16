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milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 12:05 • Son Güncelleme:

Son Dakika: 'ABD Türkiye'nin baskısına boyun eğdi' Dünyada ilk haber...

Son dakika haberlere göre Ankara-Washington hattında yaklaşık 24 saat içinde yaşananlar Almanya'dan İsrail'e, Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a, Rusya'dan ABD'ye dünyanın her yerinde yankı buldu. Alman Deutsche Welle, 'ABD Türkiye'den gelen baskıyla PKK saldırısını kınadı' başlığını attı, The Guardian 'Erdoğan'dan ABD'ye sert çıkış' derken Al Jazeera, 'ABD Türkiye ile diplomatik atışmayı yatıştırmak için çabalıyor' başlığıyla gelişmeleri verdi.

milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 12:05 • Son Güncelleme:
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Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yaptığı operasyonun ardından ABD'den gelen 'eğer'li yorum, Ankara ve Washington hattında iplerin gerilmesine yol açtı. Uluslararası haber ajansları, arka arkaya 'son dakika' koduyla haberler geçti.

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Gara'daki bir mağarada 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşılması üzerine açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Eğer Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.

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Türkiye, Washington'dan gelen yoruma en üst seviyeden ve en sert şekilde tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hani siz PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız" dedi.

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Erdoğan'ın sözleri anında dünyada yankı buldu, hemen ardından Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın bakanlığa çağrılarak rahatsızlığın iletildiğini resmen açıkladı.

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Akşam saatlerinde ise 20 Ocak'ta ABD'nin başına geçen yeni yönetimle Ankara arasındaki en üst düzey temas gerçekleşti, iki ülkenin dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Görüşmenin ardından yapılan resmi açıklamada Washington'daki ton değişikliği hemen göze çarptı, "Bakan Blinken, Türk rehinelerin Kuzey Irak'ta öldürülmesine ilişkin baş sağlığı mesajını iletti ve ölümlerde PKK'lı teröristlerin sorumluluk taşıdığı görüşünü teyit etti" denildi.

7REUTERS: ABD YENİDEN GÜVENCE VERDİ

REUTERS: ABD YENİDEN GÜVENCE VERDİ

En üst düzey temasta Suriye, S-400'ler, Doğu Akdeniz, ikili ilişkiler ve terörizm gibi başlıklar gündeme gelirken, Reuters haberinin başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'evlere şenlik' yanıtının ardından ABD'nin Türkiye'ye yeniden güvence verdiğini belirtti.

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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise 'Türkiye ABD'yi PKK'yı desteklemekle suçluyor' başlığını kullandı, 'Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız' cümlesini aktardı.

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AP ayrıca haberinin sonunda ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından 'terör örgütü' olarak kabul edilen PKK'nın 1984 yılından bu yana on binlerce insanı katlettiğini vurguladı.

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Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, 'ABD Türkiye'den gelen baskıyla PKK saldırısını kınadı' başlığını kullandı, Washington'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen baskıya boyun eğdiğini belirtti.

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'PKK'nın elindeki rehineleri öldürmesi üzerine Erdoğan'dan ABD'ye sert çıkış' başlığıyla gelişmeleri sayfasına taşıyan İngiliz The Guardian, Cumhurbaşkanı'nın ABD'yi terör örgütü PKK'yı desteklemekle suçladığını yazdı.

12WASHINGTON POST: KAYNAYAN HUSUMET PATLADI

WASHINGTON POST: KAYNAYAN HUSUMET PATLADI

Amerikan Washington Post gazetesi, haberinin ilk cümlesinde Biden yönetimiyle Türkiye hükümeti arasında kaynayan husumetin Pazartesi günü patladığını belirtti, Türkiye'nin ABD'yi suçlamasını ve büyükelçinin bakanlığa çağrılmasını aktardı.

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İsrail'in Haaretz gazetesi de Türkiye'nin ABD büyükelçisini bakanlığa çağırdığını kaydetti, 'Erdoğan Irak'taki katliamı yapan teröristleri ABD'nin desteklediğini söylüyor' başlığını attı.

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Gelişmeleri iki ayrı haberle ekranına ve sayfasına taşıyan Al Jazeera, 'ABD Türkiye ile diplomatik atışmayı yatıştırmak için çabalıyor' dedi, Ankara'nın günün erken saatlerinde Amerikan büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırdığını hatırlattı.

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Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonu da tıpkı Al Jazeera gibi iki ayrı haber kullandı, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'yi Irak'taki teröristleri desteklemekle suçluyor' başlığını tercih etti.

16KATHIMERINI: ERDOĞAN ABDYE KARŞI

KATHIMERINI: ERDOĞAN ABD'YE KARŞI

Yunan Kathimerini gazetesi haberlerinin birine 'Erdoğan ABD'ye karşı: Teröristleri destekliyorsunuz' başlığını atarken, bir diğer haberinde Ankara-Washington ilişkilerinde yeni bir safhaya girildiğini vurguladı.

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Rus Ria Novosti ise 'ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye S-400'leri bırakması için baskı yapıyor' başlığıyla yaşanan gelirime değindi, yayın organına konuşan uzmanlar Washington'ın Ankara'yı S-400'ler konusunda ikna edemeyeceğini söyledi.

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Türk-Amerikan ilişkileri ikinci Barack Obama dönemiyle birlikte bozuldu, özellikle Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın YPG adıyla yapılanması ve Washington'ın teröristlere silah sağlaması ilişkilerdeki kırılma noktasına dönüştü.

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15 Temmuz darbe girişimi, Doğu Akdeniz'de açık şekilde Yunanistan'ın desteklenmesi, Donald Trump döneminde İsrail'e her istediğinin verilmesi gibi başlıklar da tansiyonun zirveye çıkmasına yol açtı.

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