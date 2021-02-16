Son Dakika: 'ABD Türkiye'nin baskısına boyun eğdi' Dünyada ilk haber...

Gara'daki bir mağarada 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşılması üzerine açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Eğer Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.