milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 12:05 • Son Güncelleme:
Son Dakika: 'ABD Türkiye'nin baskısına boyun eğdi' Dünyada ilk haber...
Son dakika haberlere göre Ankara-Washington hattında yaklaşık 24 saat içinde yaşananlar Almanya'dan İsrail'e, Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a, Rusya'dan ABD'ye dünyanın her yerinde yankı buldu. Alman Deutsche Welle, 'ABD Türkiye'den gelen baskıyla PKK saldırısını kınadı' başlığını attı, The Guardian 'Erdoğan'dan ABD'ye sert çıkış' derken Al Jazeera, 'ABD Türkiye ile diplomatik atışmayı yatıştırmak için çabalıyor' başlığıyla gelişmeleri verdi.
milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 12:05 • Son Güncelleme:
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Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yaptığı operasyonun ardından ABD'den gelen 'eğer'li yorum, Ankara ve Washington hattında iplerin gerilmesine yol açtı. Uluslararası haber ajansları, arka arkaya 'son dakika' koduyla haberler geçti.
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Gara'daki bir mağarada 13 Türk vatandaşının cenazesine ulaşılması üzerine açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Eğer Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.
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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise 'Türkiye ABD'yi PKK'yı desteklemekle suçluyor' başlığını kullandı, 'Eğer biz sizinle NATO'da berabersek, eğer biz sizinle dünyada, NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız' cümlesini aktardı.
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