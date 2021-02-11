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AA
• 11 Şubat 2021 - 20:16 • Son Güncelleme:

Son dakika: ABD'de zincirleme felaket! En az 100 araç birbirine girdi

ABD’nin Teksas eyaletinde buzlanma nedeniyle meydana gelen ve en az 100 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

AA
• 11 Şubat 2021 - 20:16 • Son Güncelleme:
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Forth Worth Polis Departmanı Sözcüsü, Dallas ile Forth Worth şehirleri arasındaki 35W otobanındaki buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

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Sözcü, söz konusu kazada en az 100 aracın birbirine girdiği bilgisini de paylaştı.

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Sabah meydana gelen kazada 5 kişinin öldüğü teyit edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılar konusunda ise bilgi verilmedi.

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Olay yerine giden ambulans ve acil kurtarma ekiplerinin kaza nedeniyle yığılan araçlardaki ölü ve yaralılara ulaşmakta zaman zaman zorluk yaşadığı aktarıldı.

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Yetkililer, kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade ederek, ölü ve yaralı sayısı konusunda gelişmeleri gün içinde güncelleyeceklerini kaydetti.

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