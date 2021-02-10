Son dakika: Altın fiyatları çakıldı! Vatandaşlar hücum etti

Bir de altın için bir deyim var; 'Altın gördüğü yeri unutmaz' diye. Altın düştüğünde bile her zaman yüksek seviyeyi test eder. Örnek olarak 540'lardan bu seviyelere geldi, aynı seviyeleri test edeceğini söyleyebilirim ama uzun vadede, 1 yıl ya da 1,5 yıl içinde olabilir. Kısa vadede o seviyeye yükselecek, diye bir şey yok."