DHA
• 10 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
Son dakika: Altın fiyatları çakıldı! Vatandaşlar hücum etti
Gelen son dakika haberine göre; altın fiyatlarındaki sert düşüş, özellikle altın borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için fırsata dönüştü. Kuyumcular çarşısı, altın almak isteyenlerle doldu. Ayrıca bu sabah BDDK fiziki altınların değerlemesine ilişkin son dakika kararı aldı. İşte detaylar...
DHA
• 10 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
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Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altın fiyatlarında yüzde 25 oranında düşüş yaşandığını belirterek, "Özellikle borcu olanlar ve düğünlerini erteleyenler için bu bir fırsat.
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Yüzde 25 oranında düşüşün yaşandığını kaydeden Öner, özellikle borcu olanlara çağrıda bulanarak, bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye etti. Öner, "ABD’de Biden'ın kazanmasından sonra altın ons olarak biraz gevşedi ama bugün biraz toparlanma oldu. Düşüş oranına baktığımızda yüzde 25 oranında bir düşüş gerçekleşti.
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Bir de altın için bir deyim var; 'Altın gördüğü yeri unutmaz' diye. Altın düştüğünde bile her zaman yüksek seviyeyi test eder. Örnek olarak 540'lardan bu seviyelere geldi, aynı seviyeleri test edeceğini söyleyebilirim ama uzun vadede, 1 yıl ya da 1,5 yıl içinde olabilir. Kısa vadede o seviyeye yükselecek, diye bir şey yok."
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Eklenen maddeye göre, bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari, katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlenecek.
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