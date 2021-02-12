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HaberlerEkonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta başındaki seviyeye geriledi! Çeyrek-Yarım-Tam altın canlı takip ekranı...
• 12 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta başındaki seviyeye geriledi! Çeyrek-Yarım-Tam altın canlı takip ekranı...

Altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 405 liradan tamamlamasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. İlk günü 417 liradan ikinci günü 420 liradan Çarşamba gününü ise 419 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı dün günü 416 liradan tamamladı ve haftanın ilk işlem gününden daha düşük bir seviyede tamamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatlarında son durum ne?

• 12 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yeniden seyrini değiştirdi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 405 liradan tamamlayan Gram altın yeni haftada yükselişe geçti. 24 ayar külçe altının gramı yeni haftanın ilk gününü 417 liradan tamamlamasının ardından Salı gününü 420 liradan Çarşamba gününü ise günü 0,14 azalışla 419,40 liradan tamamladı. Hafta ortasında yaşadığı düşüşü sürdüren gram altın dünkü kapanışta 416 liradan günü tamamladı Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte 12 Şubat güncel altın fiyatları

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,69 azalışla 416,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 675,00 lira, Cumhuriyet altını 2.764,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,69 düşüşle 416,50 liradan işlem gördü.

3GRAM ALTIN NE KADAR

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın dünü günü 416 liradan tamamlamasının ardından yeni günde 416,53 TL alış 416,61 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

4ÇEYREK ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın dün günü 675,00 liradan tamamlamasının ardından yeni günde 668,60 TL alış 683,95 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

5YARIM ALTIN NE KADAR

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.333,03 TL alış 1.367,89 TL satış fiyatından işlem görüyor

6TAM ALTIN NE KADAR

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.757,99 TL alış 2.827,82 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

7ONS ALTIN NE KADAR

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.846 dolardan işlem görmeye devam ediyor

8CUMHURİYET ALTINI NE KADAR

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.770,00 TL alış 2.812,00 TL satış fiyatından işlem görüyor

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