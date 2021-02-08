• 08 Şubat 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları
Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde kaç TL'den işlem görüyor sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 405 liradan günü tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününe 411 lira seviyesinden başladı. Son bir haftada sert düşüş yaşayan altın fiyatlarında düşüşün devam edip etmeyeceği vatandaşlar ve yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...
• 08 Şubat 2021 - 10:22 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde tüm zamanların rekorunu kıran Gram altın 500 lira seviyesinin üstünü görmüştü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte Gram altın 405 lira seviyesine kadar geriledi. İstanbul kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı geçtiğimiz haftayı 405 lira seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği büyük merak konusu! Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı Cuma gününü yüzde 1,09 azalışla 405,70 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.694,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 405,70 liradan işlem gördü.
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