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HaberlerEkonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni haftada yükselişini sürdürüyor! Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın kaç TL oldu?
• 10 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni haftada yükselişini sürdürüyor! Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında yükseliş yeni haftanın ikinci gününde de devam etti. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 405 liradan tamamladıktan sonra yeni haftaya sert yükselişle başlayan 24 ayar külçe altının gramı 417 liradan günü tamamlamasının ardından dünde yükselişini sürdürdü ve 420 liradan günü tamamladı. Hafta ortasında altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceği ise büyük merak konusu! İşte Altın fiyatları hakkında merak edilen detaylar...

• 10 Şubat 2021 - 09:09 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde tüm zamanların rekorunu kıran Gram altın 500 lira seviyesinin üstünü görmüştü. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte Gram altın 405 lira seviyesine kadar geriledi. İstanbul kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı geçtiğimiz haftayı 405 lira seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları 417 liradan günü tamamladı. Dünde yükselişini sürdüren gram altın günü 420 lira seviyesinden tamamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,55 artışla 420,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 681,00 lira, Cumhuriyet altını 2.787,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Pazartesi günkü kapanışa göre yüzde 0,55 yükselişle 420,00 liradan işlem gördü.

3GRAM ALTIN NE KADAR

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 418,96 TL alış 419,05 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

4ÇEYREK ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın yeni haftanın ilk işlem gününde 673,46 TL alış 689,39 TL satış fiyatından işlem görüyor

5YARIM ALTIN NE KADAR

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.342,71 TL alış 1.378,79 TL satış fiyatından işlem görüyor

6TAM ALTIN NE KADAR

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.778,01 TL alış 2.850,33 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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7ONS ALTIN NE KADAR

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ONS fiyatı an itibariyle 1.843 dolardan işlem görüyor.

822 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI KAÇ TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI KAÇ TL?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 383,87 TL alış 384,54 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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