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DHA / AA
• 10 Kasım 2020 - 19:45 • Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara Valiliği'nden 65 yaş ve üstü kararı! İşte kısıtlanan saatler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlamaya gidildi. Eskişehir ve Sakarya'da da belli yerlerde sigara kullanımı yasaklandı. Öte yandan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu da belli oldu. İşte yaşanan son gelişmeler...

DHA / AA
• 10 Kasım 2020 - 19:45 • Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 529 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 87 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.

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Toplam test sayısı 15 milyon 419 bin 420'ye ulaştı. Hasta sayısı 399 bin 360, vefat sayısı 11 bin 59, ağır hasta sayısı 3 bin 1, aktif hasta sayısı 45 bin 800 oldu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

5Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız

"Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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"Bugün tespit edilen 2 bin 529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bini geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın."

7ANKARA

ANKARA

Ankara Valiliği, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin saat 16.00'dan sonra sokağa çıkmalarının kısıtlandığını açıkladı.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandığı bildirildi.

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Koronavirüs salgınındaki artışlara bağlı olarak birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alındığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği kaydedildi.

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Buna göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10 Haziran 2020 tarihli ve 46 no'lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine dair karar tekrar değerlendirildi.

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65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmalarına, bu saatler dışında sokağa çıkmasının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verildi.

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Açıklamada, kısıtlama hükmünden muaf tutulacak 65 yaş ve üzeri kişiler, şu şekilde belirtildi:

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"10.00- 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Belgesi, Oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının, muaf tutulmasına karar verildi."

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Açıklamada ayrıca, "Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi" denildi. 

15ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de artan koronavirüs vakalarının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, park, bahçe ve rekreasyon alanlarında piknik yapmayı kısıtlarken, belirlenen açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park, bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımını yasakladı.

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Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanarak artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbir kararları aldı. Kurul, piknik yapmayı ve belirlenen alanlarda sigara kullanımı yasaklanırken, açık alanlarda denetimlerin artırılması kararlaştırdı.

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Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri piknik faaliyetlerinin geçici olarak kısıtlanmasına, ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenen/belirlenecek açık alan, meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında sigara kullanımının yasaklanmasına ilişkin kararların alınmasına, yasaklamalarla ilgili olarak park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire yerleri ile açık alanlar, meydan, bulvar, cadde ve sokakların denetlenmesine oy birliği ile karar verildi denildi.

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Kurul önceki günde 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkışına kısıtlama getirmişti.

19KENTTE VAKA SAYILARININ ARTMASI ENDİŞE YARATTI

KENTTE VAKA SAYILARININ ARTMASI ENDİŞE YARATTI

Marttan bu yana 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehirde pozitif vaka sayısı 7 bin 200'ü bulurken, 750 kişinin hastanelerde koronavirüs tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Eskişehir'deki koronavirüs vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Eskişehirin risk haritasında kentin neredeyse tamamında yüksek risk anlamına gelen kırmızı renk de dikkat çekti.

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22SAKARYA

SAKARYA

Sakarya Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararla kentteki pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı.

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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğunun sigara kullanma amacıyla ihlal edilmesi nedeniyle pazar yerlerinde sigara kullanımı yasaklandı. Karar, 12 Kasım'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Karara uymayanlara idari para cezası kesilecek. 

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Vali Kaldırım, alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Kaldırım, açıklamasında, "İl Hıfzıssıhha Kurulunda aldığımız karar gereğince tüm pazar yerlerinde girişlerin denetimli yapılmasına, giriş ve çıkışların ayrı tutulmasına, maske takmayanların alınmamasına, vatandaşların sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmesinin yasaklanmasına, karar verilmiştir" dedi.

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