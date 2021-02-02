• 02 Şubat 2021 - 09:13 • Son Güncelleme:
Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Balon oluştu, 50 bin liralık araç 150 bin liraya çıktı
Gelen son dakika haberine göre; sıfır otomobil fiyatları her geçen gün yükselirken ikinci ele daha çok rağbet gösterilmeye başlandı. Pazarlık imkanının geniş olmasından dolayı ikinci el otomobil piyasası hız kazandı.
• 02 Şubat 2021 - 09:13 • Son Güncelleme:
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Sıfır otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kredi faizlerinin de yüksek olması nedeniyle sıfır otomobil almak zorlaşıyor. Maddi imkanları sıfır otomobil almaya yetmeyen ancak ikinci el otomobil alabilecek kişiler ise imkanları dahilindeki otomobilleri tercih ediyor.
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