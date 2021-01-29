Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Rekor düşüş, böylesi görülmedi!
• 29 Ocak 2021 - 10:08 • Son Güncelleme:

Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Rekor düşüş, böylesi görülmedi!

Gelen son dakika haberine göre iİkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü. Geçtiğimiz yıl fiyatların da talebin de tavan yaptığı sektörde satışlar bıçak gibi kesilirken, gelen son rakamlarda ise rekor düşüşlerin yaşandığı gözlemlendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

• 29 Ocak 2021 - 10:08 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Özellikle koronavirüs salgının etkisi ile sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntı sonrası ikinci el araç fiyatları geçtiğimiz yıl rekor artışlar kaydetmiş kimi modellerde fiyat artışları neredeyse yüzde 100'e kadar çıkmıştı.

2

Son 4 yılın en kötü düşüşünü kaydeden satışlar sonrası fiyatlar da hızla gerilemeye başladı. Modeline göre yüzde 10 ile 15 arasında fiyatlarda gerileme kaydedilirken sektör temsilcileri ise; alım için doğru zaman olduğuna işaret ederek, fiyatların yeniden toparlanmaya başlayacağı takvim için haziran ayını işaret ediyor.

3

Ancak ikinci el araç tarafında ortaya çıkan bu rüzgar tersine döndü. Özellikle fiyatlarda ortaya çıkan köpükle de birlikte sektörde durağanlık yaşanmaya başladı.

4REKOR DÜŞÜŞ YAŞANDI

REKOR DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bıçak gibi kesilen talepler satış rakamlarına da çok açık bir şekilde yansıdı. İkinci el araç pazarında 2020 yılı ekim ayında başlayan düşüş geçtiğimiz ay rekor düzeylere yükseldi. 2020 aralık ayında ikinci el otomobil satışlarında yüzde 53'ün üzerinde kayıp yaşandı.

5SON 4 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

SON 4 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Aralık ayında 350 bin adedin altına inerek 349 bin seviyelerine gerileyen ikinci el otomobil satışları bu rakam ile 2016 yılı eylül ayından bu yana en düşük rakama gerilemiş oldu.

6FİYATLARA DA YANSIDI

FİYATLARA DA YANSIDI

İkinci el araç piyasasındaki keskin düşüş fiyatlara da yansıdı. Geçtiğimiz yıl tavan yapan fiyatlar taleplerin kesilmesiyle aracına göre yüzde 10 ile yüzde 15 arasında düşüş gösterirken satıcılar ise araç alacaklara alım için doğru zaman olduğuna ilişkin mesaj veriyor.

7200 BİN TLDE 20 BİN TL İNDİ

200 BİN TL'DE 20 BİN TL İNDİ

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ikinci el araç piyasasındaki durağanlığı faizlerdeki artışa ve sıfır araç tarafında çözülen stok problemine bağlarken fiyatların ise geçtiğimiz yıl kasım ayından düşmeye başladığını bunun da yüzde 15 seviyelerine kadar ulaştığını kaydederek, 200 bin TL'lik bir araçta son iki ay içinde 20 bin TL düşüş yaşandığını belirtti.

8ALIM İÇİN DOĞRU ZAMAN: FİYATLAR YENİDEN TOPARLANACAK

ALIM İÇİN DOĞRU ZAMAN: FİYATLAR YENİDEN TOPARLANACAK

Ellerinde birikmiş stokların olduğunu bunların ise erimesinin 3-5 ayı bulabileceğini dile getiren Ertemel, aşı çalışmalarının hızlandırılması ile fiyatların yeniden toparlanmaya başlayacağı takvime ilişkin ise haziran ayını işaret ederken, alım yapacak vatandaşların ise ellerini çabuk tutması yönünde çağrıda bulundu.

9

Ertemel salgının beklenenin aksine yeniden pik yapması ve otomobil fabrikalarının tekrardan kapatılması halinde ise geçtiğimiz yıla benzer senaryonun ortaya çıkabileceğini ve fiyatların da tekrardan yükselebileceğine yönelik de uyarıda bulundu.

10

Sıfır araç piyasasında ortaya çıkan tedarik sıkıntı ikinci el piyasasına alıcıları yönlendirince ister istemez fiyatlar da talebe göre uçuşa geçti. Koronavirüs salgını sonrası kimi ikinci el araç modellerinde yüzde 60'ları bulan fiyat artışları görüldü. Peki ikinci el otomobilde en fazla hangi modeller tercih ediliyor.

11

Kasım ayı raporu paylaşıldı. Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Opel, Toyota, BMW gibi markaların en fazla tercih edilen ikinci el modelleri kasım ayında en fazla satılan ilk 10 model arasına girdi. (Kaynak: Yeni Şafak)

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Rekor düşüş, böylesi görülmedi!

Herkes 'yapamazsın' dedi! Öğrenciyken patron oldu

Son dakika haberi: Erdoğan ile görüşmüştü! Yeni detay ortaya çıktı

131 yıl önce büyük dedeleri yaptı! Yurt dışına bile satıyorlar...