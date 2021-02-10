AA
• 10 Şubat 2021 - 11:54 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Araç alacaklar dikkat! Fiyatlar önceki aya göre geriledi..
Son dakika gelen habere göre otomobil sahibi olanların ve araç alacakların merak ettiği rakamlar belli oldu. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,49, bir önceki aya göre de yüzde 10,50 azalırken, araç fiyatları da önceki aya kıyasla ortalama yüzde 1,4 geriledi. İşte detaylar...
AA
• 10 Şubat 2021 - 11:54 • Son Güncelleme:
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AA muhabirinin derlediği verilere göre, bu yılın ocak ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 103 bin 398 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.
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İnternetten kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor
Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.
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