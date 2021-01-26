Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Türkiye'de satışa sunuldu

Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, 2020'nin ikinci yarısında hızlanan Türkiye otomotiv pazarının 2021'de de benzeri ivmelenmeyle devam edeceğini öngördüklerini belirterek, "Ocak ayı pazar dinamizmi, önümüzdeki ayların canlı geçeceğine de işaret ediyor. Türkiye 2021 toplam otomotiv pazar tahminimizi 800-850 bin bandında oluşturduk." dedi. Doğueri, çevrim içi olarak düzenlenen yeni Nissan Juke'un tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2020 yılında salgın nedeniyle tedarik süreçlerinin ve müşterilerin etkilendiğini ifade etti.