• 26 Ocak 2021 - 15:50 • Son Güncelleme:
Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Türkiye'de satışa sunuldu
Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında sıfır araç piyasası durgun geçmişti. 2021 yılında durum değişti. Firmaların yeni modellerinden bazıları Türkiye yollarına çıktı. İşte Türkiye'ye yeni gelen araç modelleri ve fiyatları...
• 26 Ocak 2021 - 15:50 • Son Güncelleme:
1
2021 yılında otomotiv üreticileri yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu modellerin bazı Türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor. İşte 2021 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...
2
Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, 2020'nin ikinci yarısında hızlanan Türkiye otomotiv pazarının 2021'de de benzeri ivmelenmeyle devam edeceğini öngördüklerini belirterek, "Ocak ayı pazar dinamizmi, önümüzdeki ayların canlı geçeceğine de işaret ediyor. Türkiye 2021 toplam otomotiv pazar tahminimizi 800-850 bin bandında oluşturduk." dedi. Doğueri, çevrim içi olarak düzenlenen yeni Nissan Juke'un tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2020 yılında salgın nedeniyle tedarik süreçlerinin ve müşterilerin etkilendiğini ifade etti.
3
Nissan Juke 229 bin 900 liradan satışa sunulurken lansmanda aracın detaylarıyla birlikte fiyatı da açıklandı. Nissan Juke şimdiye kadar dünyada 1.5 milyona adet satış rakamına ulaştı. Yeni Juke 422 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar yatırıldığında ise bu alan 1305 litreye ulaşıyor. Aracın içinde ise 7 inç sürüş ekranı ve 8 inçlik dokunmatik bilgi eğlence ekranına yer veriliyor.
5
6
Bugüne kadar üretilen ilk üç nesli ile 2,2 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşarak SEAT markasının amiral gemisi olan SEAT Leon’un, dördüncü nesli 1.5 TSI 130 HP motor ve FR donanım seçeneğiyle 231.500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.
7
Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi, yenilendi. Yenilenmeyle birlikte Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine Crossover sınıfında “Egea Cross” eklendi.
9
10