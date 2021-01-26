Geri Dön
BİST1.540-0.02EURO8.94-0.56USD7.35-0.64ALTIN439.78-0.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerOtomobil Haberleri Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Türkiye'de satışa sunuldu
    • 26 Ocak 2021 - 15:50 • Son Güncelleme:

    Son dakika: Araç alacaklar dikkat! Türkiye'de satışa sunuldu

    Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında sıfır araç piyasası durgun geçmişti. 2021 yılında durum değişti. Firmaların yeni modellerinden bazıları Türkiye yollarına çıktı. İşte Türkiye'ye yeni gelen araç modelleri ve fiyatları...

    • 26 Ocak 2021 - 15:50 • Son Güncelleme:
    1
    ABONE OL

    2021 yılında otomotiv üreticileri yeni modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Bu modellerin bazı Türkiye yollarına çıkarken bazıları ise yıl içinde piyasada olmayı bekliyor. İşte 2021 yılında Türkiye'de satılan en yeni modeller...

    2

    Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, 2020'nin ikinci yarısında hızlanan Türkiye otomotiv pazarının 2021'de de benzeri ivmelenmeyle devam edeceğini öngördüklerini belirterek, "Ocak ayı pazar dinamizmi, önümüzdeki ayların canlı geçeceğine de işaret ediyor. Türkiye 2021 toplam otomotiv pazar tahminimizi 800-850 bin bandında oluşturduk." dedi. Doğueri, çevrim içi olarak düzenlenen yeni Nissan Juke'un tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2020 yılında salgın nedeniyle tedarik süreçlerinin ve müşterilerin etkilendiğini ifade etti.

    3

    Nissan Juke 229 bin 900 liradan satışa sunulurken lansmanda aracın detaylarıyla birlikte fiyatı da açıklandı. Nissan Juke şimdiye kadar dünyada 1.5 milyona adet satış rakamına ulaştı. Yeni Juke 422 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar yatırıldığında ise bu alan 1305 litreye ulaşıyor. Aracın içinde ise 7 inç sürüş ekranı ve 8 inçlik dokunmatik bilgi eğlence ekranına yer veriliyor.

    4SEATIN AMİRAL GEMİSİ LEON YENİLENDİ

    SEAT'IN AMİRAL GEMİSİ LEON YENİLENDİ

    SEAT’ın amiral gemisi Leon, tamamen yenilendi. Şu ana kadar üretilmiş en güvenli SEAT olan yeni Leon, adaptif hız sabitleyici, acil durum asistanı, seyahat asistanı da dahil olmak üzere en gelişmiş sürücü destek sistemlerini bir araya getiriyor.

    5

    SEAT Yetkili Satıcılarında satışına başlanan yeni Leon modeli dikkat çeken tasarımı, aydınlatma, güvenlik ve tamamen yenilenen bilgi-eğlence sistemleriyle mevcut başarısını bir sonraki nesline de taşımaya hazırlanıyor.

    6

    Bugüne kadar üretilen ilk üç nesli ile 2,2 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşarak SEAT markasının amiral gemisi olan SEAT Leon’un, dördüncü nesli 1.5 TSI 130 HP motor ve FR donanım seçeneğiyle 231.500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu.

    7

    Tofaş’ın 1 milyar dolarlık yatırım yaparak, 2015 yılında seri üretime geçirdiği ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine Tipo ismiyle ihraç ettiği Egea model ailesi, yenilendi. Yenilenmeyle birlikte Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine Crossover sınıfında “Egea Cross” eklendi.

    8

    Yerden yüksekliği 40 mm artan Cross modelinde önünde, arkasında ve yan taraflarında koruma plakalarına yer verilirken tavan rayları sayesinde toplam yüksekliği standart Egea'lara göre 70 mm arttı.

    9

    Egea model ailesinde yenilenen tasarımının haricinde teknoloji açısından da kapsamlı bir yenilenme yapıldı. En güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılan Egea ailesi, kompakt sınıfın yine en güçlü modeli olacak.

    10

    "Trafik İşareti Tanıma Sistemi", sürüş esnasında maksimum hız limitlerini belirliyor. "Akıllı Hız Asistanı", sürücüye hız sınırına uymasını öneriyor. "Şerit Takip Sistemi", yol çizgilerini algılayarak otomobili şeritte tutuyor. "Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi", sensörler yardımıyla sürücünün yolculuğa devam edemeyecek kadar yorgun olduğunu algılayarak mola önerisinde bulunuyor.

    11VOLKSWAGEN CADDYNİN BEŞİNCİ NESLİ TÜRKİYEDE

    VOLKSWAGEN CADDY'NİN BEŞİNCİ NESLİ TÜRKİYE'DE

    Bugüne kadar dünya çapında 3 milyondan fazla satış başarısı gösteren, Volkswagen Ticari Araç’ın en beğenilen modellerinden Volkswagen Caddy’nin beşinci nesli, Ocak ayının son haftası Türkiye pazarında satışa sunulacak.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri

    Son dakika: Gündeme oturdu! Prens taktik değiştirdi...

    Sıcaklığı 140 derece! 29 yıldır yapıyorlar...

    Son dakika haberi: Vergisiz emeklilik! Şartlar değişti...

    Son dakika | Ermenistan kabul etti! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak