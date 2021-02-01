• 01 Şubat 2021 - 07:39 • Son Güncelleme:
Son dakika: Artık son! Müthiş fırsat, bugün mesai bitimine kadar...
Milyonlarca vatandaşın borcundan kurtulacağı yapılandırmaya başvurmak için bugün son gün. Yapılandırma aynı zamanda milyonlarca Bağ-Kur’luya da hem emeklilik hem de günlerini dondurma imkânı getiriyor. Tüm detaylarına ulaşılan düzenlemeden yararlanmak isteyenler için artık son saatlere girildiği bilinirken süre uzatımı olmayacağı da edinilen son dakika bilgileri arasında yer alıyor. İşte detaylar...
• 01 Şubat 2021 - 07:39 • Son Güncelleme:
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Milyonlarca vatandaşın borçlarından kurtulması için son gün bugün. 1 Şubat Pazartesi mesai bitimine kadar başvuran vatandaşların devlete olan borçları yapılandırılacak.
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1 YAPILANDIRMA:
1 Şubat'a kadar başvuranların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. 31 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.
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MTV İÇİN DE SON GÜN
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında da son başvuru günü bugün dolacak. Söz konusu yapılandırmaya ilişkin peşin ödeme ve ilk taksit ödeme süresi ise 1 Mart olarak belirlendi. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi birinci taksit ödemesi için tanınan süre de bugün sona erecek.
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