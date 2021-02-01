Son dakika: Artık son! Müthiş fırsat, bugün mesai bitimine kadar...

MTV İÇİN DE SON GÜN Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında da son başvuru günü bugün dolacak. Söz konusu yapılandırmaya ilişkin peşin ödeme ve ilk taksit ödeme süresi ise 1 Mart olarak belirlendi. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi birinci taksit ödemesi için tanınan süre de bugün sona erecek.