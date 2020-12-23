• 23 Aralık 2020 - 15:24 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA || Asgari ücret ne kadar olacak 2021 ve AGİ tablosu belli oldu mu? Cumhurbaşkanı açıklama yaptı! İlk teklifi verildi, asgari ücret ne zaman açıklanır?
Asgari ücret son dakika gelişmeleri gündemde yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı dün gerçekleştirildi. TÜİK, asgari ücrette hesapladığı fiyatı komisyona sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün asgari ücret rakamı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamalar sonrasında "asgari ücret ne kadar olacak, 2021 AGİ ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri...
• 23 Aralık 2020 - 15:24 • Son Güncelleme:
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Asgari ücret detayları merakla araştırılıyor. TÜİK bekar bir işçi, ağır işlerde çalışanlar, orta nitelikteki işlerde çalışanlar ve hafif işlerde çalışanlar için hesapladığı tutarları açıkladı. İlk teklif ile ilgili detaylar dün açıklandıktan sonra ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Vatandaşların gözler asgari ücretinin yeni tutarına çevrildi. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak, AGİ ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret tahminleri ve son dakika gelişmeleri ayrıntıları ile haberde yer alıyor.
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ASGARİ ÜCRET İLK TEKLİFİ AÇIKLANDI! 2021 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.
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2020 AGİ NE KADAR?
Bekar 220,68 TLEvli, eşi çalışmayan 264,82 TLEvli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TLEvli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TLEvli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TLEvli, eşi çalışan 220,68 TLEvli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TLEvli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TLEvli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TLEvli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TLEvli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL
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