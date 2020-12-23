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HaberlerEkonomi Haberleri SON DAKİKA || Asgari ücret ne kadar olacak 2021 ve AGİ tablosu belli oldu mu? Cumhurbaşkanı açıklama yaptı! İlk teklifi verildi, asgari ücret ne zaman açıklanır?
• 23 Aralık 2020 - 15:24 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA || Asgari ücret ne kadar olacak 2021 ve AGİ tablosu belli oldu mu? Cumhurbaşkanı açıklama yaptı! İlk teklifi verildi, asgari ücret ne zaman açıklanır?

Asgari ücret son dakika gelişmeleri gündemde yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı dün gerçekleştirildi. TÜİK, asgari ücrette hesapladığı fiyatı komisyona sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün asgari ücret rakamı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamalar sonrasında "asgari ücret ne kadar olacak, 2021 AGİ ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri...

• 23 Aralık 2020 - 15:24 • Son Güncelleme:
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Asgari ücret detayları merakla araştırılıyor. TÜİK bekar bir işçi, ağır işlerde çalışanlar, orta nitelikteki işlerde çalışanlar ve hafif işlerde çalışanlar için hesapladığı tutarları açıkladı. İlk teklif ile ilgili detaylar dün açıklandıktan sonra ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Vatandaşların gözler asgari ücretinin yeni tutarına çevrildi. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak, AGİ ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret tahminleri ve son dakika gelişmeleri ayrıntıları ile haberde yer alıyor.

2SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Asgari ücret konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Görüşmeler belli yere gelsin o zaman konuşalım" dedi.

3ASGARİ ÜCRET İLK TEKLİFİ AÇIKLANDI 2021 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK

ASGARİ ÜCRET İLK TEKLİFİ AÇIKLANDI! 2021 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

42020 AGİ NE KADAR

2020 AGİ NE KADAR?

Bekar 220,68 TLEvli, eşi çalışmayan 264,82 TLEvli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TLEvli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TLEvli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TLEvli, eşi çalışan 220,68 TLEvli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TLEvli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TLEvli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TLEvli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TLEvli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

5ASGARİ ÜCRET 2021 TAHMİNLERİ...

ASGARİ ÜCRET 2021 TAHMİNLERİ...

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

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4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

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