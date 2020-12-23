SON DAKİKA || Asgari ücret ne kadar olacak 2021 ve AGİ tablosu belli oldu mu? Cumhurbaşkanı açıklama yaptı! İlk teklifi verildi, asgari ücret ne zaman açıklanır?

Asgari ücret detayları merakla araştırılıyor. TÜİK bekar bir işçi, ağır işlerde çalışanlar, orta nitelikteki işlerde çalışanlar ve hafif işlerde çalışanlar için hesapladığı tutarları açıkladı. İlk teklif ile ilgili detaylar dün açıklandıktan sonra ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Vatandaşların gözler asgari ücretinin yeni tutarına çevrildi. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak, AGİ ne kadar olacak? İşte 2021 asgari ücret tahminleri ve son dakika gelişmeleri ayrıntıları ile haberde yer alıyor.