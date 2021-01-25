Cem Kılıç
• 25 Ocak 2021 - 07:04 • Son Güncelleme:
Son dakika: Asgari ücretten sonra flaş gelişme! Hesap değişti
Gelen son dakika haberine göre; asgari ücretin değişmesi ile birlikte 65 yaş aylığı da değişiyor. Ayrıca asgari ücretteki önemli artış sonrası daha önce 65 yaş aylığı alamayan kişilerin yeni yıl ile birlikte aylık alabilmesi mümkün olabilir. İşte yeni zamlı maaşlar...
Cem Kılıç
• 25 Ocak 2021 - 07:04 • Son Güncelleme:
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65 yaş aylığındaki gelir sınırı asgari ücrete endeksli. Asgari ücretteki önemli artış sonrası daha önce 65 yaş aylığı alamayan kişilerin yeni yıl ile birlikte aylık alabilmesi mümkün olabilir. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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65 yaş aylığı ile ilgili son iki yıldır çok önemli değişiklikler hayata geçirildi. Bunlardan ilki 65 yaş aylığı alınabilmesi için dikkate alınan gelir sınırında 65 yaş üstü kişinin yaşadığı hanedeki toplam gelire değil, yalnızca eşi ile birlikte toplam gelire bakılmasıydı. Diğeri ise 65 yaş aylığının miktarındaki artıştı.
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Düzenlemeye göre, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişilerin 65 yaş aylığına hak kazanabilmeleri için sadece varsa eşlerinin ve kendilerinin gelirlerine bakılıyor ve eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olanlara aylık bağlanıyor. Bununla birlikte, düzenlemeye göre, eşlerin aynı evde yaşayıp yaşamamaları da dikkate alınmıyor.
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Dede ve torun...
Bu düzenleme sonrası 65 yaş aylığı alan kişi sayısında artış söz konusu olmuştu. Diğer yandan 65 yaş üstü kişilerin aylıklarının anlamsız şekilde kesilmesinin de önüne geçildi. Örneğin 65 yaş üstü dedenin aylığı, aynı evde beraber yaşadığı torununun işe girmesi nedeniyle kesilebiliyordu. Bu düzenleme sonrası bu garabetin önüne geçilmiş oldu. Aynı hanede yaşayan kişilerin gelirlerindeki değişme nedeniyle 65 yaş aylığının kesilmesi uygulamasına son verildi.
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2020 yılının son altı aylık enflasyon verilerinin belli olması sonrası Ocak ayından itibaren 65 yaş aylığının miktarı artacak. 65 yaş aylıkları memur katsayısındaki artışla birlikte ocak ayından itibaren 763.67 TL’ye yükselecek. Dolayısıyla 65 yaş aylığı alan kişiler 2021 yılının ilk altı ayında 763.67 TL aylık alacaklar.
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