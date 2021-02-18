Cihat Aslan
• 18 Şubat 2021 - 07:49 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Doktorlardan aşı uyarısı! Bu saatlere dikkat...
Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında illerin, Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere göre, "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" riskli olarak sınıflandırılacağını ve mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldıracaklarını, restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafın durumuyla ilgili yol haritasının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. Aile Sağlığı Merkezleri’nden ise koronavirüs aşı randevuları ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. İşte koronavirüs ile ilgili yaşanan yeni gelişmenin detayları...
Cihat Aslan
• 18 Şubat 2021 - 07:49 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın hafta sonu Kovid-19 aşı randevu aralığını 10 dakikadan 5 dakikaya indirmesinin ardından dün bazı illerde Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) yoğunluk yaşandı. Bakanlık tekrar 10 dakikada bir randevu sistemine geçse de, yığılma önlenemedi.
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ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT
Bilgilerin girilmesi de epey zaman alıyor. Bazen yoğunluktan sisteme girilemiyor. Aşıdan sonra da tıbbi açıdan yarım saat tutmamız gerekiyor. ASM’lerde bekleme alanları çok fazla yok. İnsanları Kovid 19’dan korumaya çalışırken bu kalabalık alanlarda bulaştırabilir” dedi.
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Maltepe’de görevli aile hekimi Ali Köme de şunları söyledi: “10 dakikada bir açılan randevularda ne kadar hızlı aşılarsanız aşılayın aşılanan kişinin bir bekleme süresi var. O bekleme süresi yığılmalara sebep oluyor. Her yeni gelenle bekleyen sayısı artıyor. Öğleden sonramız inanılmaz yoğun. Randevu aralıklarının en az 15 dakika olması gerekiyor.”
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Zeytinburnu’nda görevli aile hekimi Dr. Serhan Orkun Ocak, kişinin sadece randevu almasının yeterli olmadığını belirterek, “Kişiye bir aşı yapıldığı için mevzuatta ‘Bu iğne yapılmasını kabul ediyorum’ onamı gerekiyor. Bu onam elektronik olarak yapılıyor. Tabi yaşlı hastaların çoğu bu onamı vermeden geliyor.
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Öte yandan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, Kovid-19 aşılamasında bazı illere gönderilen enjektörlerde sorunlar yaşandığını söyledi. Gönderilen her 100 enjektörden 30’unda problem çıktığı bilgisinin iletildiğini belirten Eryazğan, “Bu noktada görüşlerimizi ve geri bildirimlerimizi bakanlığımıza ilettik. Çözümünü bekliyoruz” dedi.
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Milliyet’e konuşan Eryazğan, 15 yıldır süren sistemde, aşı enjektörü ve aşı atık kutusunun aşı ile birlikte il müdürlükleri aracılığıyla aile hekimlerine dağıtıldığını ve bunca yıl bu konuda sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. Eryazğan, “Kovid-19 aşısında ise bazı problemlerle karşı karşıyayız. Bazı illerde enjektörlerde sorun var” dedi.
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Bu illerin Manisa, Edirne, Şanlıurfa, Çanakkale, Malatya, Bursa, Bolu ve Muş olduğunu aktaran Eryazğan, “Bazı illerde enjektör dağıtımında, bazı illerde ise enjektörün kendisinde sorun var. Aşı enjektörünün uç kısımındaki tıkanıklıktan dolayı çalışmadığı, gelen 100 enjektörden 30’nun problemler çıkarttığı bilgisi tarafımıza iletildi” diye konuştu.
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AŞI TUTTU, SONUÇLAR OLUMLU
Öte yandan DSÖ, aşılamanın da etkisiyle dünya genelinde son bir haftada yeni vakalarda yüzde 16, ölümlerde ise yüzde 10 düşüş yaşandığını açıkladı. İsrail ve İngiltere de aşılamanın başlamasından bu yana vaka ve ölüm oranlarının azaldığını duyurdu. Peki Türkiye’de durum ne? Bilim Kurulu üyeleri yanıtladı.İngiltere’de aşılamanın, ülkede en yaşlı ve virüsten en çok etkilenenler arasında ölümleri azalttığı belirtildi.
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Ölümlerdeki azalma 20-64 yaş grubunda yüzde 47, 65-79 yaş grubunda ise yüzde 51 oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise geçen hafta yeni COVID-19 vakalarının yüzde 16 azalarak 2.7 milyona indiğini, ölümlerin de yüzde 10 azalarak 81 bin olduğunu açıkladı. Halkının yüzde 78’ini aşılayan İsrail’de de benzer sonuçlar bulunuyor. Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Türkiye’deki durumu Bilim Kurulu Üyeleri anlattı.
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DSÖ: SON 1 HAFTADA VAKA VE ÖLÜMLER DÜŞTÜ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen hafta yeni vakaların yüzde 16 azalarak 2.7 milyona indiğini, ölümlerin de yüzde 10 azalarak 81 bin olduğunu açıkladı. DSÖ’nün dünya üzerinde belirlediği altı bölgeden beşinde iki haneli rakamlardan oluşan bir azalma olduğu, sadece Doğu Akdeniz bölgesinde yüzde 7’lik bir artış yaşandığı kaydedildi.
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