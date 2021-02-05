milliyet.com.tr, AA
• 05 Şubat 2021 - 20:26 • Son Güncelleme:
Son dakika...Ateşe körükle gidiyor! ABD savaş gemisi bölgeye girdi...
ABD ile Çin arasındaki gerilim son haftalarda kimsenin beklemediği hızda tırmanıyor. Trump döneminde iki ülke arasında ticaret savaşları ön plana çıkarken, Biden geldiğinden beri askeri alanda her geçen gün savaşın eşiğine geliniyor. ABD bu sefer, 2 hafta kadar önce savaş uçaklarıyla gövde gösterisi yapan Çin'in sinir uçlarıyla oynayarak çok riskli bir hamle yaptı ve savaş gemisini tartışmalı karasularına soktu...
milliyet.com.tr, AA
• 05 Şubat 2021 - 20:26 • Son Güncelleme:
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ABD donanmasından tüm dünyayı şoke eden bir hamle geldi. Son haftalarda iyiden iyiye yükselen tansiyon karşısında ABD geri adım atmayacağını, tam tersine gerginliği körükleyeceğini belli eden bir adım atarak Çin'e adeta 'rest çekti'.
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Bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi'ndeki adalar üzerindeki kanunsuz haklarını gerekçe göstererek deniz yetki iddiasında bulunmalarının bölgede serbest ticaret ve dolaşımı tehdit ettiğine dikkati çekildiği açıklamada, "ABD, iddia eden her kim olursa olsun, dünyada hakkından fazla deniz yetki alanı iddialarına karşı çıkıyor." ifadelerine yer verildi.
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Tien, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki adalar ve komşu sular üzerinde tartışılmaz bir egemenliğe sahip olduğunu vurgulayarak, PLA Güney Hareket Merkezi Komutanlığı birliklerinin ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgede barış ve istikrarı kararlı şekilde korumak için her zaman yüksek alarmda kalacaklarının altını çizdi.
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Tien, Çin'in egemenlik iddiasında bulunduğu karasularına izinsiz giren ABD'ye ait savaş gemisini uzaklaştırdığını söyledi ancak bölgede tansiyon geçtiğimiz günlerde 7 Çin uçağı ve 1 ABD keşif uçağının Pazar günü Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesinin güneybatı köşesinde karşı karşıya gelmesiyle yine yükselmişti.
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Adanının kıyısına çıkarma yapan Çin birliklerinin gerçek mermiler kullandığı bildiriliyor. 2 dakika 30 saniyelik kayıtta havalanan helikopterlerden de yine füzeler ateşlendi. Su altında gerçeleşen patlamalar, ateş açan tanklar, karadan fırlatılan onlarca füze video kaydında dikkat çeken ayrıntılar arasında.
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Özel jetin başkent Taipe'ye inmesinden saatler sonra ise Çin Tayvan Boğazı'nda gerçek mermilerle üç günlük bir tatbikata giriştiğini dünyaya duyurdu. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guoqiang, ABD ve Tayvan yönetimlerini gizli anlaşmaları artırmak, sık sık karışıklığa yol açmakla suçlayıp çok ağır ifadeler kullandı:
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Tayvan Savunma Bakanlığı ise çok sayıda Çin savaş uçağının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini açıkladı, gelişme uluslararası haber ajansları tarafından 'son dakika' koduyla duyuruldu. Resmi açıklamaya göre, Çin savaş uçaklarının hava sahasına girmesi üzerine Tayvan jetleri de acil şekilde havalandı ve Çin'in faaliyetleri takip edildi.
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Han Kuang adı verilen ülkenin geleneksel büyük tatbikatından fotoğrafları, uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP) dünyaya servis etti. Tatbikatın en çarpıcı detayı, karadan ve havadan füzelerin fırlatılması oldu. Tayvan ordusu, adanın Çin'e bakan sahilinden havadan füze denemesi gerçekleştirdi.
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Çin'li üst düzey bir generalin Mayıs ayı biterken Tayvan'a saldırabileceklerini söylemesi, dünyayı alarma geçirmişti. Çin Merkez Askeri Komisyonu Müşterek Kurmay Dairesi Başkanlığı'nın başındaki General Li Zuocheng, bağımsızlığı engellemek için askeri seçeneceğin masada olduğunu belirterek işgal sinyali verdi:
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"Barışçıl birleşme imkanı ortadan kalkarsa, Halk Kurtuluş Ordusu olarak, bölücü entrikaları ve eylemleri kararlı şekilde dağıtmak için gerekli tüm adımları atacağız. Tayvan Boğazı'ndaki durumu dengelemek ve kontrol etmek için gerekli tüm önlemleri alma seçeneğini saklı tutuyor ve kuvvet kullanımı olmayacağına yönelik söz de vermiyoruz."
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Tayvan lideri Tsai Ing-wen ise, Pekin yönetimine verdiği yanıtta ülkesinin asla 'Tek ülke, iki sistem' düzenine geçmeyi kabul etmeyeceğini ilan ederek "Çin'in imzaladığı 1992 Mutabakatı 'Tek Çin' düzenine işaret ediyor. Şi Jinping'in sözleri kaygılarımızın yersiz olmadığını gösterdi" diye konuşmuştu.
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