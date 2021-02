Son dakika: Az önce imzalar atıldı! Yerli otoda büyük değişim

Evet, hedeflerimiz büyük ama inancımız daha büyük. Özgüven, şuur ve adanmışlıkla, emin olun, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Artık Türkiye, her alanda teknoloji üretiminde bir üst ligin üyesi olmak için adımlarını büyütmüş vaziyette. Türkiye’nin rotasını AR-GE ve inovasyonda tutmakta kararlıyız. Suni gündemleri asla kabul etmiyoruz. İşte TOGG gibi büyük ve vizyoner projeler ülkemizin teknoloji ekosistemini de besleyip, büyütüyor. Yazılımdan mekanik parçalara kadar, üretim sürecine dahil olacak yerli tedarikçilerle TOGG çok yakın işbirliği içinde. Yaptıkları iş bakımından dünyada ilk olma özelliğine sahip start-uplar dahi bu sürece dahil olabiliyor. Her yerde ifade ettiğimiz gibi, TOGG projesi bir otomobilden daha çok bir akıllı yaşam teknolojisi. İnovasyon alanında her türlü yeni fikre ve girişime de kapı aralıyor.