Son dakika: Az önce imzalar atıldı! Yerli otoda büyük değişim

“ARACI KULLANANIN KONFORUNU VE GÜVENLİK SEVİYESİNİ ARTIRACAK” TOGG’un bir araç yerine yürüyen bir bilgisayar olduğunu düşündüğünü söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Çevre dostu bir araç. Bence en önemlisi bu aslında bir araba değil. Bu aslında tekerlekli, yürüyen bir internet, yürüyen bir bilgisayar. Burada bu gözle de bakmak lazım. Biz bakanlık olarak burada ne katkı koyabiliriz diye yola çıktığımızda en azından meteoroloji tarafında ciddi bir insiyatif alarak TOGG’a katkı koyabileceğimizi düşündük. Yakın zamanda başlayan görüşmeler de bu birliktelik ile sonuçlanmış oldu. Biz meteoroloji olarak çok ciddi yeniliklere imza attık.