AA
• 04 Şubat 2021 - 09:44 • Son Güncelleme:
Son dakika: Bakan 'hazine'yi inceledi ve tarih verdi! '400 ton altın' açıklaması
Son dakika haberlere göre, Türkiye günlerce dev altın rezervini konuşurken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez 'hazine'yi yerinde inceledi. Dönmez, "Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimini artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak ve böylece dünyada 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek." dedi.
AA
• 04 Şubat 2021 - 09:44 • Son Güncelleme:
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Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde altın kaynağı tespit edilen Gübretaş'a ait sahada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede çok önemli bir rezervin bulunduğunu hatırlattı.
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Hedefimiz, 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak ve böylece dünyada 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek. Geçen yıl çok sevinerek söyleyemeyeceğimiz bir başka rekorumuz daha vardı; altın ithalatında önemli bir rekor kırıldı ve neredeyse 25 milyar dolarlık altın ithalatı söz konusu oldu."
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Altın haberlerinden sonra telefonum hiç susmadı. Herkes muhtar olduğum için beni aradı. Köy evlerini soranlar çok oldu. Altın rezervi ile yeniden köye dönüş olacak. Topraklarımızın değeri artacak. Bu bizim için bir fırsat olacak. Buraya dışardan göç alacağımızı düşünüyorum. Köyün gençleri ve orta yaş grubunda bile şu anda bir madende çalışma isteği var. İnsanlarımız işsiz kalmayacak, altın madeni şirketleri de iyi maaşlar veriyorlar. İnşallah bu saatten sonra köyün daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.
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