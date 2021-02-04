Son dakika: Bakan 'hazine'yi inceledi ve tarih verdi! '400 ton altın' açıklaması

Altın haberlerinden sonra telefonum hiç susmadı. Herkes muhtar olduğum için beni aradı. Köy evlerini soranlar çok oldu. Altın rezervi ile yeniden köye dönüş olacak. Topraklarımızın değeri artacak. Bu bizim için bir fırsat olacak. Buraya dışardan göç alacağımızı düşünüyorum. Köyün gençleri ve orta yaş grubunda bile şu anda bir madende çalışma isteği var. İnsanlarımız işsiz kalmayacak, altın madeni şirketleri de iyi maaşlar veriyorlar. İnşallah bu saatten sonra köyün daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.