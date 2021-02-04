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AA
• 04 Şubat 2021 - 09:44 • Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan 'hazine'yi inceledi ve tarih verdi! '400 ton altın' açıklaması

Son dakika haberlere göre, Türkiye günlerce dev altın rezervini konuşurken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez 'hazine'yi yerinde inceledi. Dönmez, "Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimini artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak ve böylece dünyada 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek." dedi.

AA
• 04 Şubat 2021 - 09:44 • Son Güncelleme:
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Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde altın kaynağı tespit edilen Gübretaş'a ait sahada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede çok önemli bir rezervin bulunduğunu hatırlattı.

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Özellikle son 5 yılda gerek Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) gerekse özel sektör elitnryle yaklaşık 400 ton üretilebilir nitelikte altın rezervi keşfedildiğini belirten Dönmez, "Bunları şu anda özel sektör eliyle üretime aldığımız yerlerimiz var." ifadesini kullandı.

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Türkiye'nin geçen yıl 42 tonluk rakamla altın üretiminde bir rekor kırdığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti: "Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimini artık tonlarla ifade ediyoruz.

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Hedefimiz, 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak ve böylece dünyada 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek. Geçen yıl çok sevinerek söyleyemeyeceğimiz bir başka rekorumuz daha vardı; altın ithalatında önemli bir rekor kırıldı ve neredeyse 25 milyar dolarlık altın ithalatı söz konusu oldu."

5İlk altın üretimi, en geç 2023 yılında

"İlk altın üretimi, en geç 2023 yılında"

Dönmez, zanaatkarlar sayesinde ham altının işlenip Türkiye'den dünyaya ihraç edildiğini, geçen yıl 42 tonluk altın üretimiyle ekonomiye yaklaşık 2,5 milyar dolarlık katkı sağlandığını dile getirdi.

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Söğüt'te tespit edilen altın kaynağına ilişkin bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti: "İnşallah 2022 yılı sonuna kadar, en geç 2023 yılında bu sahadan ilk altın üretimini gerçekleştireceğiz.

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Hem açık işletme olacak hem de yer altı işletmesi şeklinde planlanıyor. Burada 1,92 milyon onsluk üretilebilir rezerv var. Başka bir ifadeyle 60-65 tonu kesin olmakla birlikte bu ilave keşiflerle, sondajlarla 100 tona kadar çıkabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz.

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Son derece modern, çevre kurallarına uygun ve saygılı bir işletmecilik planlanıyor. İşletmede 800-1000 kişi doğrudan istihdam söz konusu.

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Türkiye artık eskisi gibi değil, altın madenciliği işletmeciliğinde dünyaya örnek işletmelere sahip bir ülke. İnşallah burada en kısa sürede başta yöre halkına olmak üzere milletimize bu ekonomik rezervi katmanın sevincini birlikte yaşayacağız."

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Dönmez, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerle sahada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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Öte yandan Gübretaş altın sahasına çok yakın olan Sırhoca köyü muhtarı Ali Özkan (48), nüfusu 40 kişiye kadar düşen köyde altın rezervi haberlerinin sevinçle karşılandığını söylemişti.

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Köyün göç veren bir konumdan artık göç alan bir konuma döneceğini ifade eden Özkan, “Köyümüzün şu anda nüfusu yok denecek kadar az. Çünkü çok göç oldu. 

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Köyümüzün 22 bin hektarlık alanı var. Hayvancılık yapanlar var. Söğüt ve köyümüzün taşı toprağı altın. Altın haberini duyunca çok sevindik çünkü büyük bir istihdam yaratacak.

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Altın haberlerinden sonra telefonum hiç susmadı. Herkes muhtar olduğum için beni aradı. Köy evlerini soranlar çok oldu. Altın rezervi ile yeniden köye dönüş olacak. Topraklarımızın değeri artacak. Bu bizim için bir fırsat olacak. Buraya dışardan göç alacağımızı düşünüyorum. Köyün gençleri ve orta yaş grubunda bile şu anda bir madende çalışma isteği var. İnsanlarımız işsiz kalmayacak, altın madeni şirketleri de iyi maaşlar veriyorlar. İnşallah bu saatten sonra köyün daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

15‘İSTANBUL’UN DEĞİL, BİZİM KÖYÜN TAŞI, TOPRAĞI ALTIN’

‘İSTANBUL’UN DEĞİL, BİZİM KÖYÜN TAŞI, TOPRAĞI ALTIN’

Söğüt ilçesinde oturan ve Sırhoca köyünde hayvancılık yapan Nurcan Turgutoğlu, altın madeni rezervi bulunmasının herkesi çok mutlu ettiğini söylemişti.

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Turgutoğlu, "Altın haberlerine çok sevindik. Çocuklarımız için bir istihdam kaynağı olacak. Bir yandan da doğayı koruyarak bu işi yaparsak, hepimiz için hayırlısı olur. Eskiden İstanbul’un taşı toprağı altın derlerdi ama aslında bizim buraların taşı toprağı altın. Kimse bilmiyordu, şimdi bunu da bulduktan sonra insanlar gerçekten buraya dönseler daha iyi olacak” diye konuşmuştu.

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Mehmet Turgutoğlu (85) da altın haberine çok sevindiğini söyledi. Gençlere köye dönmelerini ve madende işe girmelerini tavsiye eden Turgutoğlu, "Köyde altın bulununca çok sevindik. Bu madende gençler çalışsınlar. Onlara tavsiye ederim, köye gelip evlerini kursunlar" ifadelerini kullanmıştı.

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