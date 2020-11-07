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AA / DHA
• 07 Kasım 2020 - 19:36 • Son Güncelleme:

Son dakika: Bakan Koca 'ağır hasta sayımız artıyor' diyerek günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 730 oldu, son 24 saatte 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor." dedi. Öte yandan Eskişehir'den yeni koronavirüs kararı geldi. İşte yaşanan son gelişmeler...

AA / DHA
• 07 Kasım 2020 - 19:36 • Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu.

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Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.

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Toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867'ye ulaştı. Hasta sayısı 391 bin 739, vefat sayısı 10 bin 803, ağır hasta sayısı 2 bin 730, aktif hasta sayısı 44 bin 715 oldu.

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Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

5Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor

"Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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"Bugün tespit edilen 2483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın."

7BU FOTOĞRAFLA UYARDI

BU FOTOĞRAFLA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokakta iç içe yürüyen kalabalığın fotoğrafını Twitter'da "Covid-19 yayılıyor" mesajı ile paylaşarak, uyarıda bulundu.

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Bakan Koca, Twitter hesabından fotoğraf ile birlikte paylaştığı mesajında, "Covid-19 yayılıyor. Günlük hayattaki hareketliliğinizi azaltmadıkça, mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalmadıkça kendinizi virüsten yeterince koruyamazsınız. Riski azaltın. Hastalığın zorluklarını yaşamamak için lütfen kendinizi koruyun" ifadesine yer verdi.

9HASTANE YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

HASTANE YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesinin yöneticileriyle bir araya geldi.

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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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Paylaşımında hastanenin, pandeminin ilk anından itibaren mücadelenin en yoğun verildiği merkezlerden biri olduğuna işaret eden Koca, "Yöneticilerle şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözüm yollarını değerlendirdik, tedavi yöntemlerini ele aldık." ifadesini kullandı.

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Koca, bir diğer paylaşımında İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesinde toplantı yaptıklarını aktararak, "Yöneticilerimizle hastanenin mevcut koşullarını değerlendirdik. Şu anki kapasitenin artırılmasına yönelik çözümleri ve çevre ilçelerle koordinasyonu ele aldık. Hasta yükünün dağılımına yönelik çalışmalar yaptık." bilgisini verdi.

13ESKİŞEHİRDEN YENİ KARAR

ESKİŞEHİR'DEN YENİ KARAR

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte artan koronavirüs vakalarının ardından 65 yaş ve üstündekilere 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

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Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplandı. Kentte son dönemlerde artan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbirler alındı. Kurulun aldığı karara göre, 65 yaş ve üstündekilere 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

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Kurul tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00- 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin muaf tutulmasına oy birliği ile karar verildi" ifadeleri yer aldı. Kısıtlamalara uymayanlara ilgili maddeler gereğince para cezası uygulanacağı belirtildi.

16VATANDAŞLARDAN KISITMALARA DESTEK

VATANDAŞLARDAN KISITMALARA DESTEK

Eskişehirde artan koronavirüs vakalarına rağmen sokaklardaki kalabalık endişe yarattı. Trafiğe kapalı Hamamyolu Caddesinde oturanlar kurul kararını desteklerini ifade etti. Parkta oturan Hasan Yılmaz, kısıtlamaların doğru olduğunu belirterek, "Yaşlılar, belirli saatlerde çıksa daha iyi. Gençler işe gidiyor, dışarıda yaşlılar dolu. Akşam mesai bitiyor, yine yaşlılar dolu. Bence kısıtlama olması uygun" dedi.

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Ahmet Köksal ise artan vakalara rağmen sokakların ve toplu taşıma araçlarının hala kalabalık olduğunu söyleyerek, "Tramvaya biniyorsun, yaşlılardan geçilmiyor.

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Tam iş saati çıkışında yaşlılar tramvayda. Tramvaylar ana baba günü. Sözde tramvaylara belirli sayıda binilecekti. Yine aynı, şimdi sokağa çıkma yasağı yok. Herkes iç içe" şeklinde konuştu.

19KENTTE VAKA SAYILARININ ARTMASI ENDİŞE YARATTI

KENTTE VAKA SAYILARININ ARTMASI ENDİŞE YARATTI

Marttan bu yana 200 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Eskişehir'de pozitif vaka sayısı 7 bin 200'ü bulurken, 750 kişinin hastanelerde koronavirüs tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Eskişehir'deki koronavirüs vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulamasına da yansıdı. Eskişehirin risk haritasında kentin neredeyse tamamında yüksek risk anlamına gelen kırmızı renk de dikkat çekti. 

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