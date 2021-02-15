Milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Bu markalar tüm Türkiye'de yasaklandı...
Gelen son dakika haberine göre Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı incelemeler sonucunda onlarca marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğunu tespit etti. Peki bu markalar hangileri? İşte cevabı...
Milliyet.com.tr
• 15 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
1
Tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüs salgını devam ederken maske üreticilerinin yaptıkları pes dedirtti. Güvensiz çıkan ürünlerin bir çoğu halen e-ticaret sitelerinde satılıyor. İşte güvensiz çıkan maskeler ve markaları...
3
5
7
9
11
13
15
17
19